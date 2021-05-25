«Первая личная встреча между президентом Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, как ожидается, состоится в следующем месяце в Швейцарии… Поскольку Белый дом и Кремль на этой неделе приближаются к завершению подготовки к саммиту», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что, по данным официальных лиц, Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся вместе 15-16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность.
На этой неделе Белый дом направил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана для встречи со своим российским коллегой. Детали встречи Байдена и Путина обговариваются.
При этом представитель Белого дома отказался комментировать окончательное местоположение города-организатора, пока не будут уточнены все детали.