Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в Женеве 15-16 июня. Об этом 25 мая сообщает CNN со ссылкой на источники

«Первая личная встреча между президентом Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, как ожидается, состоится в следующем месяце в Швейцарии… Поскольку Белый дом и Кремль на этой неделе приближаются к завершению подготовки к саммиту», — говорится в сообщении.

Высокая кухня для большой политики: что будут есть при встрече Путин и Байден © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

На этой неделе Белый дом направил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана для встречи со своим российским коллегой. Детали встречи Байдена и Путина обговариваются.

При этом представитель Белого дома отказался комментировать окончательное местоположение города-организатора, пока не будут уточнены все детали.