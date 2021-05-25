Украинские власти пытались под угрозой применения оружия посадить вертолет с экс-президентом Виктором Януковичем в 2014 году. Об этом на своей странице в Facebook 25 мая написал адвокат Януковича Виталий Сердюк

Ранее в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Пять зайцев Зеленского. Что стоит за «наездами» на Януковича © Кадр из сериала «Слуга народа» / YouTube

«Напомню, Украина уже имеет подобную практику. Прецедент 22 февраля 2014 года, когда по команде [и.о. президента Украины Александра] Турчинова авиадиспетчер угрожал применить боевую авиацию для изменения плана полетов двух вертолетов, на борту одного из которых находился президент Украины Виктор Янукович. Тогда пилоту поступила команда: «распоряжением и.о. президента вам приказано вернуться в Харьков. В случае неповиновения будет открыт огонь на поражение», — написал Сердюк.

По словам адвоката, в той ситуации были нарушены Конституция Украины и законодательство о статусе президента. Он добавил, что Генпрокуратура «предпочитает умалчивать» о покушении на жизнь президента.

Сердюк опубликовал расшифровку переговоров пилота вертолета Аркадия Ярощука и военного диспетчера с позывным «Городок».

Согласно расшифровкам, диспетчер предупредил о том, что, если вертолет не вернется в Харьков, по нему будет открыт огонь на поражение. Пилот ответил, что вернуться на аэродром вылета ему не позволяют погодные условия и запас топлива. Тогда диспетчер пожелал пилоту счастливого пути и отключил связь.

Ранее сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с 26 мая «из соображений нацбезопасности».