Более 2,6 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели более 17,5 тысячи человек. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 24 мая

Украина.ру на Youtube Журавко рассказал, как Россия восстановила права крымских татар — видео