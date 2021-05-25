«В Украине 25 мая 2021 года зафиксировано 2608 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 129 детей и 76 медработников», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 854 человека, скончались — 249, выздоровели — 17 504. Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 186 463 человека, выздоровели — 1 975 064, скончались — 49 685. С начала прививочной кампании привито 981 972 украинца, из них получили первую дозу — 981 970 человек, а полностью иммунизированы — 86 225.