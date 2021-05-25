Выдавая паспорта РФ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Россия не преследует цель аннексировать эти территории, ее главная задача - защитить там русскоязычное население, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Это большая проблема: Зеленский про выдачу паспортов РФ в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Сама по себе эта мера сейчас не направлена на то, чтобы развалить Украину. Россия борется за всю Украину, а не за то, чтобы отобрать Донбасс, который и так, собственно говоря, давно уже хочет и просится», — сказал Акопов.

Полный текст интервью читайте здесь

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал первым шагом к аннексии Донбасса выдачу жителям ДНР и ЛНР российских паспортов. Об этом 20 мая он заявил на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его вступления в должность главы государства.