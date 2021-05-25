Конечно, если Украина будет так же вести себя с Донбассом и так же отказываться от преобразования государства, в котором русские являются коренным народом и имеют право голоса, то тогда всякое может произойти, в том числе и присоединение Донбасса, полагает обозреватель.
«Сама по себе эта мера сейчас не направлена на то, чтобы развалить Украину. Россия борется за всю Украину, а не за то, чтобы отобрать Донбасс, который и так, собственно говоря, давно уже хочет и просится», — сказал Акопов.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал первым шагом к аннексии Донбасса выдачу жителям ДНР и ЛНР российских паспортов. Об этом 20 мая он заявил на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его вступления в должность главы государства.