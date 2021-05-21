Выдавая паспорта украинцам, Россия выполняет обещание о защите русских и стремится вернуть всю Украину, а не отобрать у нее Донбасс, подчеркнул обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Украина.ру.

- Петр, вчера во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский назвал паспортизацию жителей ЛДНР первым шагом к аннексии Донбасса. На ваш взгляд, действительно ли выдача российских паспортов украинцам в Донбассе угрожает территориальной целостности Украины?

— Безусловно, это не к аннексии Донбасса, это к защите Донбасса. В этом смысле Россия, как и говорил [президент РФ Владимир] Путин, последовательно защищает русских на Украине. Поэтому, выдавая паспорта, Россия защищает людей, которые не хотят превращаться в анти-Россию на Украине. В этом смысле эта мера правильна и оправданна.

Конечно, если Украина будет так же вести себя с Донбассом и так же отказываться от преобразования государства, в котором русские являются коренным народом и имеют право голоса, то тогда всякое может произойти, в том числе и присоединение Донбасса. Но сама по себе эта мера сейчас не направлена на то, чтобы развалить Украину. Россия борется за всю Украину, а не за то, чтобы отобрать Донбасс, который и так, собственно говоря, давно уже хочет и просится.

- Конечно, российское государство пытается на бумагах облегчить жизнь украинцам, желающим вступить в гражданство РФ, — взять хотя бы те же поправки в Конституцию об упрощенном порядке получения паспорта. Но, как показывает практика, на деле все не так гладко: люди по-прежнему вынуждены месяцами занимать очереди и бороться за талончики…

Богдан Безпалько: Украинцам трудно стать россиянами, потому что в РФ юридически отсутствует русский народ © РИА Новости, Нина Зотина

- Российские эксперты, занимающиеся непосредственно межнациональными отношениями, в частности, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, считают необходимым ввести в миграционное законодательство России понятие о репатриации. Поддерживаете ли вы их точку зрения?

— Да, это тоже нужно делать в любой стране — Казахстане, Уругвае — где угодно. Другое дело, что Россия должна защищать интересы русских там, где они живут, — на той же Украине, а не просто вытаскивать всех к себе. То есть тут такая вилка тоже есть. Но понятно, что людей, которые уже уехали или которые вынуждены уехать, нужно принимать в гражданство в упрощенном порядке.

- Почему Россия не проводит репатриацию? Из-за этой вилки?

— Конечно, нужно грамотное, правильное разграничение репатриации тех, кто где-то живет, с репатриацией тех, кто хочет или вынужден уехать. Я думаю, это две разные цели, но они одинаково важны. Репатриация не должна превращаться в призыв «давайте вывезем всех из Прибалтики, Украины и т.д.».

Лариса Шеслер: Политический украинец, националист — это, как правило, русскоязычный украинец © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк - Говоря о возможных причинах, почему понятие репатриации все еще отсутствует в российском законодательстве, Богдан Безпалько отметил, что это связано с тем, что в России в принципе отсутствует юридическое определение русского народа и, соответственно, для поднятия вопроса о репатриации пришлось бы в целом рассматривать вопрос русских в РФ. На ваш взгляд, существуют ли подобные проблемы?

— Тут дело не столько в этом. То есть, само собой, Россия должна прописать, что у всех русских есть право на репатриацию, — это даже не обсуждается. Но, кроме того, там есть подводные камни. Россия должна предоставлять право на репатриацию всем коренным народам России.

- Какие подводные камни?

— Например, численность диаспор некоторых северокавказских народов больше численности самих этих народов. Так, множество адыгов живут в Сирии, а черкесов — в Турции. Надо, чтобы все народы, у которых историческая родина — Россия, имели право на репатриацию.