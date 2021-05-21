Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Петр, вчера во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский назвал паспортизацию жителей ЛДНР первым шагом к аннексии Донбасса. На ваш взгляд, действительно ли выдача российских паспортов украинцам в Донбассе угрожает территориальной целостности Украины?
— Безусловно, это не к аннексии Донбасса, это к защите Донбасса. В этом смысле Россия, как и говорил [президент РФ Владимир] Путин, последовательно защищает русских на Украине. Поэтому, выдавая паспорта, Россия защищает людей, которые не хотят превращаться в анти-Россию на Украине. В этом смысле эта мера правильна и оправданна.
Конечно, если Украина будет так же вести себя с Донбассом и так же отказываться от преобразования государства, в котором русские являются коренным народом и имеют право голоса, то тогда всякое может произойти, в том числе и присоединение Донбасса. Но сама по себе эта мера сейчас не направлена на то, чтобы развалить Украину. Россия борется за всю Украину, а не за то, чтобы отобрать Донбасс, который и так, собственно говоря, давно уже хочет и просится.
- Конечно, российское государство пытается на бумагах облегчить жизнь украинцам, желающим вступить в гражданство РФ, — взять хотя бы те же поправки в Конституцию об упрощенном порядке получения паспорта. Но, как показывает практика, на деле все не так гладко: люди по-прежнему вынуждены месяцами занимать очереди и бороться за талончики…
- Да, к сожалению, сейчас это касается в первую очередь Донбасса, а в отношении остальных действуют более сложные правила, хотя я, конечно, считаю, что это неправильно. Другое дело, что это делают, как правило, только те, кто перебирается сюда, но тогда им тем более нужно выдавать в упрощенном порядке. В этом смысле все, кто приехал из Украины в Россию, должны в упрощенной форме, как и говорил президент, получать российские документы.
- Российские эксперты, занимающиеся непосредственно межнациональными отношениями, в частности, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, считают необходимым ввести в миграционное законодательство России понятие о репатриации. Поддерживаете ли вы их точку зрения?
— Да, это тоже нужно делать в любой стране — Казахстане, Уругвае — где угодно. Другое дело, что Россия должна защищать интересы русских там, где они живут, — на той же Украине, а не просто вытаскивать всех к себе. То есть тут такая вилка тоже есть. Но понятно, что людей, которые уже уехали или которые вынуждены уехать, нужно принимать в гражданство в упрощенном порядке.
- Почему Россия не проводит репатриацию? Из-за этой вилки?
— Конечно, нужно грамотное, правильное разграничение репатриации тех, кто где-то живет, с репатриацией тех, кто хочет или вынужден уехать. Я думаю, это две разные цели, но они одинаково важны. Репатриация не должна превращаться в призыв «давайте вывезем всех из Прибалтики, Украины и т.д.».
- Говоря о возможных причинах, почему понятие репатриации все еще отсутствует в российском законодательстве, Богдан Безпалько отметил, что это связано с тем, что в России в принципе отсутствует юридическое определение русского народа и, соответственно, для поднятия вопроса о репатриации пришлось бы в целом рассматривать вопрос русских в РФ. На ваш взгляд, существуют ли подобные проблемы?
— Тут дело не столько в этом. То есть, само собой, Россия должна прописать, что у всех русских есть право на репатриацию, — это даже не обсуждается. Но, кроме того, там есть подводные камни. Россия должна предоставлять право на репатриацию всем коренным народам России.
- Какие подводные камни?
— Например, численность диаспор некоторых северокавказских народов больше численности самих этих народов. Так, множество адыгов живут в Сирии, а черкесов — в Турции. Надо, чтобы все народы, у которых историческая родина — Россия, имели право на репатриацию.