Согласно результатам моделирования пенсионной системы Украины и прогнозу по сценарию «статус-кво» на период до 2045 года, не менее 30% украинцев пенсионного возраста останутся без пенсий

Результаты соответствующего исследования представил старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский, сообщила пресс-служба Минсоцполитики Украины 24 мая. В качестве главной причины того, что украинские граждане не смогут получать пенсии, называется недостаток рабочего стажа. Пенсии по-новому. Что готовят украинцам © CC0, Pixabay Также уточняется, что размер средней украинской пенсии к 2045 году будет примерно в пять раз ниже средней зарплаты по стране.