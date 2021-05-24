Результаты соответствующего исследования представил старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский, сообщила пресс-служба Минсоцполитики Украины 24 мая.
В качестве главной причины того, что украинские граждане не смогут получать пенсии, называется недостаток рабочего стажа.
Сейчас уклонение от уплаты взносов в пенсионный фонд происходит, в первую очередь, за счет занижения зарплат, с которых платятся взносы.
Также уточняется, что размер средней украинской пенсии к 2045 году будет примерно в пять раз ниже средней зарплаты по стране.