Результаты соответствующего исследования представил старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский, сообщила пресс-служба Минсоцполитики Украины 24 мая.

В качестве главной причины того, что украинские граждане не смогут получать пенсии, называется недостаток рабочего стажа.

Пенсии по-новому. Что готовят украинцам
Пенсии по-новому. Что готовят украинцам
© CC0, Pixabay
Сейчас уклонение от уплаты взносов в пенсионный фонд происходит, в первую очередь, за счет занижения зарплат, с которых платятся взносы.

Также уточняется, что размер средней украинской пенсии к 2045 году будет примерно в пять раз ниже средней зарплаты по стране. 