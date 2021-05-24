«По земельным махинаторам, по тем людям, которые, собственно, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, через санкционный механизм Совета национальной безопасности и обороны… Мы предоставим соответствующие данные для того, чтобы по отношению к таким людям были применены санкции, и чтобы приостановить те процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель», — заявил Лещенко.
Министр также отметил, что необходимо дать ответ на вопрос обществу, почему часть украинцев получили право на приватизацию, а другая — нет.
В понедельник, 24 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для завершения земельной реформы. Речь идет о законопроекте, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.
Теперь исключительно физические лица до 2024 года имеют право приобрести земли сельскохозяйственного назначения, но не больше 100 гектаров в одни руки. С 2024 года такое право будут иметь юридические лица, но до 10 тысяч гектаров. Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.