Министерство аграрной политики Украины предлагает применить санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против людей, которые злоупотребляли правами на пользование земли. Об этом 24 мая заявил министр Роман Лещенко во время форума «Украина 30. Земля», который транслировали украинские телеканалы

«По земельным махинаторам, по тем людям, которые, собственно, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, через санкционный механизм Совета национальной безопасности и обороны… Мы предоставим соответствующие данные для того, чтобы по отношению к таким людям были применены санкции, и чтобы приостановить те процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель», — заявил Лещенко.

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В понедельник, 24 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для завершения земельной реформы. Речь идет о законопроекте, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.

Теперь исключительно физические лица до 2024 года имеют право приобрести земли сельскохозяйственного назначения, но не больше 100 гектаров в одни руки. С 2024 года такое право будут иметь юридические лица, но до 10 тысяч гектаров. Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.