На Украине в Черкасской области неизвестный открыл огонь на поражение по двум гражданам Израиля в городе Умани неподалеку от могилы ребе Нахмана из Брацлава, сообщили в пресс-службе местного управления Национальной полиции страны 23 мая

Инцидент произошел днем 22 мая на улице Софьи Перовской, расположенной менее чем в одном квартале от захоронения еврейского религиозного лидера. Копы назвали произошедшее «хулиганством».

«На улице Софьи Перовской произошла стрельба… Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства в Умани, где двое израильтян получили ранения», — говорится в сообщении.

Умань: между хасидами и националистами © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Личность нападавшего не установлена, он покинул место происшествия до прибытия полицейских.

Ранее в Умани сторонники хасидизма неоднократно подвергались нападкам со стороны украинских националистов.

К примеру, в декабре 2016 года до сих пор не установленные лица залили вход в могильный комплекс рави Нахмана красной краской, а в синагогу подбросили свиную голову с изображенной на ней свастикой.