Украинский новый проект по завершению конфликта в Донбассе является несбыточным, поэтому нет никаких шансов, что страны «нормандской четверки» всерьез его рассмотрят, рассказал в интервью Украина.ру политолог Александр Асафов

Идея о захвате границ, являющаяся одной из центральных, невыполнима, и это понимают все здравомыслящие люди и будут действовать в связи с логикой, что эти предложения принять невозможно, потому что они абсурдны, полагает политолог.

«Шансов нет, поскольку проект несбыточный, потому что то, что в нем содержится, даже если разбирать в первом приближении, невозможно выполнить», — сказал Асафов.

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Донбасс в очереди за свободой. Как это было 11 и 12 мая 2014 года © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Известно о трех основных пунктах, которые Украина предлагает изменить: передача Киеву контроля над границей до выборов на Донбассе, необходимость согласовывать изменения в Конституцию с Донецком и Луганском, а также совместное патрулирование Национальной гвардии Украины и украинских граждан из ДНР и ЛНР до местных выборов в регионе.