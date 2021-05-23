Идея о захвате границ, являющаяся одной из центральных, невыполнима, и это понимают все здравомыслящие люди и будут действовать в связи с логикой, что эти предложения принять невозможно, потому что они абсурдны, полагает политолог.
«Шансов нет, поскольку проект несбыточный, потому что то, что в нем содержится, даже если разбирать в первом приближении, невозможно выполнить», — сказал Асафов.
Полный текст интервью читайте здесь
Ранее российская газета «Коммерсант» сообщила, что Украина передала «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе.
Известно о трех основных пунктах, которые Украина предлагает изменить: передача Киеву контроля над границей до выборов на Донбассе, необходимость согласовывать изменения в Конституцию с Донецком и Луганском, а также совместное патрулирование Национальной гвардии Украины и украинских граждан из ДНР и ЛНР до местных выборов в регионе.