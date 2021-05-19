Украина приготовила свой план «кластеров» по Донбассу — СМИ
Украина приготовила свой план «кластеров» по Донбассу — СМИ
© REUTERS, Serhiy Takhmazov
Об этом обозреватель радиостанции «Говорит Москва» рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В среду, 19 мая, российская газета «Коммерсант» сообщила, что Украина передала «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе.

Известно о трех основных пунктах, которые Украина предлагает изменить: передача Киеву контроля над границей до выборов в Донбассе, необходимость согласовывать изменения в Конституцию с Донецком и Луганском, а также совместное патрулирование Национальной гвардии Украины и украинских граждан из ДНР и ЛНР до местных выборов в регионе.

- Александр, как вы считаете, почему мы узнаем об этих предложениях из СМИ со слов источников, а не от официальных лиц Украины?

— Сообщение об этих документах не является официально транслируемой позицией по очень простой причине, поскольку [президент Украины Владимир] Зеленский дал ряд определенных обещаний на встрече в «нормандском формате», и эти обещания не выполнены, и говорить, что вот я наконец принял решение пойти по такому протоколу, не очень уместно. Поэтому они, соответственно, таким образом доносят свою позицию.

Все корректировки, позиции, изменения или иллюзии изменений вызваны только одной логикой — необходимостью, по мнению Киева, пересмотра Минских соглашений. Они на этом настаивают — где-то прямо, где-то вскользь, — но в целом мы видим, что никаких реальных продвижений нет. 

Хитрый план Зеленского. Почему Ермак не спорит по существу кластеров Минских соглашений
Хитрый план Зеленского. Почему Ермак не спорит по существу кластеров Минских соглашений
© Facebook, Андрій Єрмак
- Сейчас это тоже просто очередная попытка пересмотреть Минские соглашения или Киев ведет некую игру?

— Задача Киева — вынести решение своих собственных проблем на любой международный формат: формат советников «нормандского формата», формат непосредственно самого «нормандского формата». Создание новой площадки, возможно, в рамках «Крымской платформы», которую пиарит Зеленский (он туда надеется [президента США Джо] Байдена пригласить)…

Им нужен вынос обсуждения куда-то еще, чтобы снять с себя ответственность за невыполнение. После выноса они будут говорить о невозможности исполнения и необходимости пересмотра. По такому протоколу Украина действовала неоднократно.

- Есть ли шансы, что другие участники «четверки» согласятся с предложениями Украины?

— Шансов нет, поскольку проект несбыточный, потому что то, что в нем содержится, даже если разбирать в первом приближении, невозможно выполнить. Патрули совместные Нацгвардии и Народной милиции ДНР и ЛНР могут патрулировать? Не могут! Поскольку по украинским законам они являются уголовными преступниками, и, конечно, Нацгвардия не может с ними патрулировать — она должна их арестовать.

Но этот абсурд никто не учитывает. И идея о захвате границ, которая тоже является одной из центральных, невыполнима, и это понимают все здравомыслящие люди и будут действовать в этой логике, что эти предложения принять невозможно, потому что они абсурдны.

- То есть говорить о каком-то прогрессе в мирных переговорах сейчас нельзя?

Гибридная война против России. Эксперты о Минских соглашениях
Гибридная война против России. Эксперты о Минских соглашениях
© Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
- Дело в том, что Украина не действует в логике прогресса по мирным переговорам, она действует в логике выполнения своих задач и формирования новых международных форматов или обсуждения в текущих. Поскольку в текущих она обсуждать не может, она, соответственно, пытается создать повестку для того, чтобы туда вернуться. Поэтому Киев требует утвердить будущую дорожную карту только в «нормандском формате», а не в контактной группе, хотя было бы логично обсуждать там.

- Могут ли Берлин и Париж как-то вразумить Киев?

— У Парижа и Берлина много своих проблем, на которых стоит сосредоточиться. Я думаю, что и Париж, и Берлин ждут выполнения со стороны Киева взятых обязательств. Дело в том, что по Минским соглашениям у Парижа и Берлина тоже есть обязательства, которые они тоже не выполняли, но они не настолько значимы (там идет речь о восстановлении банковской системы, например).

Поэтому я не думаю, что они будут всерьез рассматривать какие-то новые изменения, поскольку попытки этих изменений, попытки как-то эту ситуацию усложнить, запутать, внести в нее новые категории — это происходит постоянно, и к этому все привыкли. Будет конкретика — будут менять, не будет конкретики — будет дальнейшая имитация — соответственно, встреч не будет.

- То есть, учитывая то, что Киев свою позицию менять не намерен, ситуация все больше движется к тому, чтобы заморозиться окончательно?

— Конечно, на данный момент никакого решения нет — очередная встреча в любом из перечисленных форматов ничего не поменяет. Киев должен начать разговаривать непосредственно с Донецком и Луганском, а пока он этого не сделает, ситуация с мертвой точки не сдвинется.