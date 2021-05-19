Главная задача Киева - не инициация мирных переговоров, а увеличение числа международных форматов, которые позволяют ему снимать с себя ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств, считает политолог Александр Асафов

Украина приготовила свой план «кластеров» по Донбассу — СМИ © REUTERS, Serhiy Takhmazov Украина.ру.

В среду, 19 мая, российская газета «Коммерсант» сообщила, что Украина передала «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе.

Известно о трех основных пунктах, которые Украина предлагает изменить: передача Киеву контроля над границей до выборов в Донбассе, необходимость согласовывать изменения в Конституцию с Донецком и Луганском, а также совместное патрулирование Национальной гвардии Украины и украинских граждан из ДНР и ЛНР до местных выборов в регионе.

- Александр, как вы считаете, почему мы узнаем об этих предложениях из СМИ со слов источников, а не от официальных лиц Украины?

— Сообщение об этих документах не является официально транслируемой позицией по очень простой причине, поскольку [президент Украины Владимир] Зеленский дал ряд определенных обещаний на встрече в «нормандском формате», и эти обещания не выполнены, и говорить, что вот я наконец принял решение пойти по такому протоколу, не очень уместно. Поэтому они, соответственно, таким образом доносят свою позицию.

Все корректировки, позиции, изменения или иллюзии изменений вызваны только одной логикой — необходимостью, по мнению Киева, пересмотра Минских соглашений. Они на этом настаивают — где-то прямо, где-то вскользь, — но в целом мы видим, что никаких реальных продвижений нет.

Хитрый план Зеленского. Почему Ермак не спорит по существу кластеров Минских соглашений © Facebook, Андрій Єрмак - Сейчас это тоже просто очередная попытка пересмотреть Минские соглашения или Киев ведет некую игру?

— Задача Киева — вынести решение своих собственных проблем на любой международный формат: формат советников «нормандского формата», формат непосредственно самого «нормандского формата». Создание новой площадки, возможно, в рамках «Крымской платформы», которую пиарит Зеленский (он туда надеется [президента США Джо] Байдена пригласить)…

Им нужен вынос обсуждения куда-то еще, чтобы снять с себя ответственность за невыполнение. После выноса они будут говорить о невозможности исполнения и необходимости пересмотра. По такому протоколу Украина действовала неоднократно.

- Есть ли шансы, что другие участники «четверки» согласятся с предложениями Украины?

— Шансов нет, поскольку проект несбыточный, потому что то, что в нем содержится, даже если разбирать в первом приближении, невозможно выполнить. Патрули совместные Нацгвардии и Народной милиции ДНР и ЛНР могут патрулировать? Не могут! Поскольку по украинским законам они являются уголовными преступниками, и, конечно, Нацгвардия не может с ними патрулировать — она должна их арестовать.

Но этот абсурд никто не учитывает. И идея о захвате границ, которая тоже является одной из центральных, невыполнима, и это понимают все здравомыслящие люди и будут действовать в этой логике, что эти предложения принять невозможно, потому что они абсурдны.

- То есть говорить о каком-то прогрессе в мирных переговорах сейчас нельзя?

Гибридная война против России. Эксперты о Минских соглашениях © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

- Могут ли Берлин и Париж как-то вразумить Киев?

— У Парижа и Берлина много своих проблем, на которых стоит сосредоточиться. Я думаю, что и Париж, и Берлин ждут выполнения со стороны Киева взятых обязательств. Дело в том, что по Минским соглашениям у Парижа и Берлина тоже есть обязательства, которые они тоже не выполняли, но они не настолько значимы (там идет речь о восстановлении банковской системы, например).

Поэтому я не думаю, что они будут всерьез рассматривать какие-то новые изменения, поскольку попытки этих изменений, попытки как-то эту ситуацию усложнить, запутать, внести в нее новые категории — это происходит постоянно, и к этому все привыкли. Будет конкретика — будут менять, не будет конкретики — будет дальнейшая имитация — соответственно, встреч не будет.

- То есть, учитывая то, что Киев свою позицию менять не намерен, ситуация все больше движется к тому, чтобы заморозиться окончательно?

— Конечно, на данный момент никакого решения нет — очередная встреча в любом из перечисленных форматов ничего не поменяет. Киев должен начать разговаривать непосредственно с Донецком и Луганском, а пока он этого не сделает, ситуация с мертвой точки не сдвинется.