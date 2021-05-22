Вряд ли Виктора Медведчука ожидает именно тюремный срок, самым лучшим для украинской власти выходом в этой ситуации была бы его эмиграция. Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев

Лесев отметил, что эмиграция Медведчука для Зеленского была бы наиболее выгодным вариантом именно потому, что уехавших украинских политиков легче всего обвинить во всех грехах, о чем свидетельствует пример Виктора Януковича и Николая Азарова.

Если же Медведчук не уедет из Украины, по репутации Зеленского будет нанесен серьезный удар, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.