«Посадкой Медведчука, думаю, дело таки не закончится. Зеленский не Путин, а Медведчук не Ходорковский, и за всей этой историей очень выпукло торчат политически мотивированные ушки. Бизнес и так у Медведчука на территории Украины весь заморожен и частично уже отжат», — указал эксперт.
Лесев отметил, что эмиграция Медведчука для Зеленского была бы наиболее выгодным вариантом именно потому, что уехавших украинских политиков легче всего обвинить во всех грехах, о чем свидетельствует пример Виктора Януковича и Николая Азарова.
Если же Медведчук не уедет из Украины, по репутации Зеленского будет нанесен серьезный удар, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.