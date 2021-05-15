Если Медведчук уезжает из Украины, выигрыш у Зеленского от этого будет. Если не уезжает - тут уже начинаются репутационные качели для самого Зеленского, не сомневается киевский писатель Игорь Лесев

- Игорь, почему, на ваш взгляд, у Медведчука начались проблемы, которых не было даже при Порошенко? Каковы причины? Месть Зеленского?

— Это вопрос, скорее, для ближнего круга Зеленского, в который я точно не вхожу. Но очевидно, что именно к Медведчуку он дышит неровно и крайне предвзято. При этом натаскали Зеленского на Медведчука именно за последние два года. Когда он только сел в кресло президента, ничего подобного не было и близко. Более того, земля горела именно под Порошенко, по которому открывали пачками уголовные дела. Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев

Метаморфоза произошла после досрочных парламентских выборов, по итогам которых «слуги» получили полный контроль в парламенте и сформировали под Зеленского всю вертикаль власти. Именно с этого момента Зеленский стал рассуждать о втором сроке и ревностно следить за своим текущим рейтингом. Одновременно у Зеленского плюнули даже на видимую балансировку между Востоком и Западом страны. Два года спустя Украина фактически снова стала бандеровской страной, которую ранее выстраивал Порошенко.

А это все, естественно, влияло на рост симпатизантов ОПЗЖ, который усиливали оппозиционные каналы, аффилированные с Медведчуком. Другое дело, что от Зеленского, хоть у него и есть диплом юриста, никто не ожидал настолько махрового беспредела. Те же телеканалы, напомню, были закрыты по легенде «финансирование терроризма». Но уже прошла куча месяцев, а доказательств вообще никаких не представлено. И что характерно, эти доказательства даже не собираются фабриковать. Цель ведь была — закрыть неудобные источники информации, которые рушили рейтинг Зеленского, а все остальное до лампочки. Блицопрос: Анатолий Вассерман о домашнем аресте Виктора Медведчука © РИА Новости, Александр Натрускин

- Американский след в этом деле есть?

— По телеканалам было согласование с американцами прямое, это бесспорно. Это было тут же поддержано и посольством США, и в Европе никто даже не пикнул. А вот по попытке ареста — тут вопрос открытый. Я не думаю, что персонально американцам нужен Медведчук в тюрьме. Он для них враг, это очевидно. Но Медведчука нельзя назвать даже классическим олигархом, который серьезно влияет на бизнес-процессы в Украине и мешает ТНК зайти в страну. К тому же летом вроде как со скрипом намечается встреча Путина и Байдена, и проводить ее на фоне того, когда американская клиентела сажает в тюрьму кума президента РФ, — это выглядело бы совсем дико.

- Чем все закончится для Медведчука? Посадкой? Потерей бизнеса? Эмиграцией? Что будет с его политсилой?

— Дело в том, что, «чем все закончится», не знают даже у самого Зеленского. Там ведь работают персонажи, которые уверены, что любую по сложности проблему можно решить простым решением. Те обвинения, которые выдвинули против Медведучка и Козака, мягко говоря, очень шаткие. От откровенной карикатурщины о передаче данных о каком-то сверхсекретном военном объекте в Кремль и никому неизвестной организации «Проминь» до переоформления бизнеса в Крыму. Уже первое выступление прокуроров показало, что они очень слабо стоят на ногах. Ренат Кузьмин: Никакого «обнуления» Медведчука не будет © Facebook, Ренат Кузьмин

А они ведь несли откровенный бред, даже безотносительно персоны самого Медведчука. Цитировали галицкого священника Шептицкого и каких-то деятелей из XIX века, рассказывали, как было создано ООН при участии УССР, и сколько в ООН было стран-основательниц, рассказали о развале СССР в 1991 году… Вот просто представьте, что у вас будут судить того придурка из Казани, расстрелявшего детей в школе, а прокурор начнет обвинительное вступление с отмены крепостного права, а затем начнет цитировать Маршака. Вот это один в один.

Другое дело, что в Украине и так сейчас очень условное правосудие, которое еще и находится под прямым ударом западных кураторов. А потому прокатит здесь всё. Посадкой Медведчука, думаю, дело таки не закончится. Зеленский не Путин, а Медведчук не Ходорковский, и за всей этой историей очень выпукло торчат политически мотивированные ушки. Бизнес и так у Медведчука на территории Украины весь заморожен и частично уже отжат. А вот эмиграция Медведчука — это было бы лучшее для команды Зеленского. У нас на уехавших можно вешать всё, истории с Януковичем и Азаровым тому подтверждение. Марат Баширов о причинах, по которым Украина не сможет избавиться от олигархов © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Хорошо, представим себе, что ОПЗЖ лишилось Медведчука. Что в таком случае будет из себя представлять эта политическая сила?



— А вот будущее ОПЗЖ без Медведчука — это самый интересный момент. ОПЗЖ и так расколото на две группы — Рабиновича-Медведчука и Бойко-Левочкина. Вторую группу явно тяготит откровенно пророссийский вектор ОПЗЖ, и им гораздо комфортнее было бы сотрудничать с Банковой.

Если Медведчук покидает Украину, эта группа фактически становится главной в политсиле. Кроме того, без Медведчука можно клепать в Украине другие пророссийские силы, согласованные с Банковой под того же Разумкова, Мураева, Колесникова и пр. Медведчук в этом плане выступает якорем, который плотно привязывает ОПЗЖ именно к России.

- Что Зеленский выигрывает от «обнуления» Медведчука?

— Если Медведчук уезжает, выигрыш будет, я о нем сказал выше. Если не уезжает, тут уже начинаются репутационные качели для самого Зеленского. Ну и не забываем, что история с Медведчуком — это такая острастка для олигархов Украины. Транснационалы давят на Зеленского, чтобы он тех начал зачищать. И в этом плане именно Медведчук, плотно и системно ориентированный на Россию, оказался самой беззащитной жертвой. Блицопрос: Владимир Корнилов о домашнем аресте Виктора Медведчука © РИА Новости, Владимир Трефилов

Другое дело, что гасить остальных Зеленский как раз и не решается. Тем же американцам страшно нужна тушка Коломойского, который уже загнан всеми международными санкциями и никуда даже выехать толком не может. Но Зеленский Коломойского не трогает. Тот ведь вполне может рассказать юному президенту историю о Джоне Кеннеди.

Медведчук в этом плане гораздо более удобен. Для огромной части населения он демонизирован, а потому его посадка даже не требует какого-то обоснования. Хотя я не уверен, что Зеленскому даже с сидящим Медведчуком удастся зайти на националистическое поле условного Порошенко. Там у ребят своя идентификация, и они периодически не забывают напоминать, кто у нас в стране главный лох.

- Как на все эти безобразия с Медведчуком должна реагировать Россия?

— Как должна реагировать Россия, это уже решать вашему руководству. Пока эта реакция сдержанная и очень дипломатичная. Мол, это внутреннее дело Украины, а Медведчука мы ценим и уважаем за то, что он всегда выступал за дружбу между нашими странами и народами.

Но главное в этой истории, думаю, остаются неофициальные каналы. Репутационно во всем мире арест Медведчука будет восприниматься как личный плевок Путину. Вот смотрите, дружбана твоего посадили, а ты сидишь ровно и не моргаешь. Да и в целом судебные дергания Медведчука переводят всю эту историю в некую персональную вендетту между Путиным и Зеленским. Опять же, я говорю, как это все воспринимается обывателем в Украине, да и думаю, в России.