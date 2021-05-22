Если украинская власть собирается судить Виктора Медведчука за нарушение правил ведения войны, притом что официально по Минским соглашениям никакой войны нет, возникает вопрос, в чем он виноват. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения, оставив его под домашним арестом до 9 июля.

Эксперт подчеркнул, что в этой ситуации Украине нужно либо официально объявить войну России, что автоматически повлечет отказ от Минских соглашений, либо признать войну в Донбассе гражданским конфликтом и отпустить Медведчука.

«Не бывает так, что для внешнего направления у вас одна легенда, а для внутреннего потребления — другая. У вас не может быть так, что у вас вроде как есть агрессор, но вы с этим агрессором осуществляете дипломатические отношения», — категоричен Абзалов.

Преследование Медведчука лишний раз доказывает, что ДНР/ЛНР нечего делать в составе Украины, если Минские соглашения будут выполнены, потому что если их политки пройдут в Верховную Раду, их тоже можно будет посадить в тюрьму под надуманным предлогом, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.