Уголовное преследование Медведчука выявляет двойные стандарты в деятельности не только Зеленского, но и его кураторов в США, считает президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. 14 мая состоялся суд, который отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде содержания под стражей, и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.

Дмитрий Абзалов в комментарии изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, как Россия (включая руководство страны) должна и должна ли реагировать на неправомерное преследование Медведчука, заявил следующее:

Ответ должен быть, и возможности для этого есть. Сейчас на Украине происходит неправомерный арест оппозиционного политика за его попытку отстаивать права и свободы граждан. Это то же самое, как если бы в США при президентстве Трампа арестовали Байдена, или бы в Германии арестовали главу партии «Зеленых». При этом против Медведчука еще и ввели санкции, хотя это незаконно.

Если такое возможно, то на это надо реагировать, потому что иначе у нас «закроют» всех политиков и создадут диктатуру. Если человека собираются судить за нарушение правил ведения войны, притом что официально по «Минску» никакой войны нет, возникает вопрос, за что вы его судите? Вы либо объявляйте, что у вас война, но тогда «Минск» здесь ни при чем, и снимайте санкции, либо признавайте это гражданским конфликтом и отпускайте Медведчука.

Не бывает так, что для внешнего направления у вас одна легенда, а для внутреннего потребления — другая. У вас не может быть так, что у вас вроде как есть агрессор, но вы с этим агрессором осуществляете дипломатические отношения.

Проблема заключается в том, что при отмашке администрации Байдена (хотя он и выступает за права человека) происходит разворачивание тоталитарной системы. Причем практически везде: в Саудовской Аравии, в части израильско-палестинского конфликта, в Ливии и даже в Бразилии. Двойные стандарты всегда были и остаются. Нет единого подхода к демократическим нормам.

Весьма показательный процесс. Как судили Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Это лишний раз бьет по позиции Байдена. Он говорил, что возвращается в политику и будет маяком для демократии. Но это такой маяк, который в одну сторону светит, а в другую не светит. Получается, что он ничем не отличается от Трампа. Хотя Трамп прямо говорил, что не может рвать отношения с Саудовской Аравией, потому что у них контракты на миллиарды долларов, и что это будет несвоевременно.

Я напоминаю, что Порошенко не могут посадить два года. Это нельзя сделать из-за гарантий посольства США. Хотя человек нарушил конституцию, отдав незаконный приказ, и занимался экономической деятельностью в России. Плюс он же Минские соглашения с «агрессором» подписал. А Зеленский? У него же квартира была на территории Крыма, с которой оплачиваются налоги в бюджет РФ, прямое финансирование «агрессора». Давайте всех посадим.

Это лишний раз показывает, что ДНР/ЛНР нечего делать в составе Украины, если Минские соглашения будут выполнены. Что будет с их политиками? Их так же закопают по политическим причинам за неправильное ведение войны? А если они, не дай Бог, в Раду пройдут. Какой смысл тогда снижать конфликтность? В Израиле есть партия, которая представляет интересы арабов. Ее что, тоже нужно будет по этой логике взять и расстрелять?

Но никто об этом прямо не скажет. Все будут считать, что демократия распространяется только на конкретных людей. Это приведет к созданию тоталитарных систем 1970 годов, когда режим черных полковников в Греции обосновывал наличие внешнего врага необходимостью закопать все демократические нормы. Это очень опасно. Если таким образом можно закопать любого политика, какой смысл вообще заниматься политикой? Либо демократия для всех, либо это не демократия.