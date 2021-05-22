Для оппозиционного политика Виктора Медведчука дело принципа сейчас снять с себя электронный браслет, который на него надели. Поэтому каждую неделю будут проходить эти судебные заседания. Об этом рассказал западноукраинский журналист Руслан Коцаба в интервью изданию Украина.ру

Медведчук и «обычаи войны», которой нет © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения, оставив его под домашним арестом до 9 июля.

Эксперт подчеркнул, что в этом отношении можно только посочувствовать президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову.

«Каждую неделю будут эти судебные заседания. Причем не в формате как «95 квартал», растянули на несколько серий, и в итоге сидит Медведчук в клетке, нет. Сейчас Медведчук будет забивать каждым таким заседанием гвоздь в гроб действующей власти. Потому что он уже диктует. Он субъектен, а президент Зеленский со своими этими не правоохранительными, а власть охранительными органами находится глубоко в каком-то месте», — уверен Коцаба.

Собеседник издания добавил, что Зеленский должен понести политическую ответственность за это преследование, потому что даже если это было ему приказано каким-то гипотетическим заокеанским куратором, нельзя так бездумно исполнять приказы и подставляться.

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