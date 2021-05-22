Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах, и к таковым хотят отнести 13 человек. При этом он не назвал фамилии тех, кого планируют причислить к олигархам.
Например, когда началась эпидемия коронавируса, именно так называемые олигархи спасли ситуацию в стране, подчеркнул эксперт.
«У государства не было масок, медикаментов, аппаратов ИВЛ, и именно олигархи скинулись и все это купили. Теперь же, когда опасность миновала, власть действует по принципу «всем спасибо, все свободны», — указал Бондаренко.
На самом деле олигархов на Украине как таковых нет, так как олигархи превратились в людей, которые владеют крупным бизнесом, владеют медиа, но при этом практически полностью дистанцировались от работы в парламенте, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.