Представители украинского крупного бизнеса и так достаточно неплохо коммуницируют с властью. Не было проблемы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский к ним обратился, а они бы ему отказали. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Алексей Данилов заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах, и к таковым хотят отнести 13 человек. При этом он не назвал фамилии тех, кого планируют причислить к олигархам.

Например, когда началась эпидемия коронавируса, именно так называемые олигархи спасли ситуацию в стране, подчеркнул эксперт.

«У государства не было масок, медикаментов, аппаратов ИВЛ, и именно олигархи скинулись и все это купили. Теперь же, когда опасность миновала, власть действует по принципу «всем спасибо, все свободны», — указал Бондаренко.

На самом деле олигархов на Украине как таковых нет, так как олигархи превратились в людей, которые владеют крупным бизнесом, владеют медиа, но при этом практически полностью дистанцировались от работы в парламенте, заключил собеседник издания.

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