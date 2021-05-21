Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочном продлении масштабных санкций против российских физических и юридических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 21 мая

Зеленский ввел в действие санкции против компаний из РФ © пресс-служба Президента Украины

Всего в список юридических лиц, против которых продлеваются санкции еще на три года, попали 138 российских и украинских юридических лиц.

Под санкции также попали главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов, а также ряд граждан России.

Санкции, введенные против глав Крыма, ЛНР и ДНР, включают в себя блокирование украинскими интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам, представляющим данные регионы.

Санкции включают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции были введены бессрочно.

Кроме того, специальные экономические меры президент продлил в том числе против ряда СМИ, в частности, МИА «Россия сегодня», НТВ, Первого канала, ВГТРК, телерадиокомпании Вооруженных сил РФ «ЗВЕЗДА», общественного телевидения России, газеты «Московский комсомолец» и других.

Также санкции продлены в отношении компаний «Вебмани.ру», «Вебмани.Юэй» и других компаний.