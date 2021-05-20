В Великобритании начали первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза вакцины защитить людей от COVID-19 и его разновидностей. Об этом рассказал министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, передает Daily Record 19 мая

Индонезия остановила использование вакцины AstraZeneca после смерти молодого пациента © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Указано, что в ходе исследования протестируют семь существующих вакцин (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Janssen от Johnson & Johnson, Valneva и CureVac), чтобы выяснить, какие препараты могут быть использованы в предстоящей осенней программе по вакцинации.

По мнению экспертов, все семь вакцин повысят иммунитет, а лабораторные исследования позволят проверить их реакцию на варианты, циркулирующие в Великобритании, в том числе из Индии и Южной Африки.

Кроме того, три вакцины также протестируют в половинной дозе, поскольку эксперты ожидают адекватного иммунного ответа при таком уровне. Половинные дозы позволят определить, уменьшаются ли побочные эффекты при меньшей дозе, и могут предоставить информацию странам, где поставки вакцин более скудные.

В испытании, на которое выделили 19,3 миллиона фунтов стерлингов (2 млрд руб.), примут участие 2886 человек в возрасте от 30 лет и старше. Сейчас идет набор кандидатов в 18 медицинских учреждениях от Лондона до Глазго. Первые повторные прививки сделают уже в начале июня. Ожидается, что откликнутся получившие первую дозу вакцины от Pfizer/BioNTech или AstraZeneca в декабре или январе, а также люди в возрасте 75 лет и старше.

Восемнадцать медцентров по всей Великобритании будут разделены на три группы, в каждой из которых будет тестироваться свой набор вакцин. Всю информацию передадут в Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (ОКВИ) в конце августа или начале сентября.

Затем ОКВИ даст правительству рекомендации о том, следует ли прививать людей третьей дозой и какие вакцины следует использовать в зависимости от поставок.

Также после исследований предоставят данные о побочных эффектах, в том числе среди людей, у которых третья вакцина отличается от той, что использовалась для первых двух прививок.