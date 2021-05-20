Парламентарий отметил, что благодаря трудолюбию и богатому опыту работы в разных сферах они трудятся на благо России.
По его словам, многие остались и смогли получить разрешение на временное проживание или уже получили российское гражданство, а некоторые вернулись в Донбасс и приезжают на сезонные работы в Крым.
«Однако мне, безусловно, хотелось, чтобы они были причастны к восстановлению, прежде всего, своего родного края. Проживая тут, они не забывают о Донбассе, выезжая к родственникам. Тем не менее каждый в жизни для себя делает выбор самостоятельно. Например, тем, у кого разбомбили жильё, и делать ничего не оставалось, как ехать за помощью и поддержкой; кто-то из мужчин имел мужество взять оружие в руки и быть на передовой, защищая Донбасс от рук бандеровских нацистов, некоторые этого сделать не смогли или не захотели. У каждого свой путь и судьба», — рассуждает Козенко.
Собеседник издания добавил, что регион старается помочь в такой поддержке выходцам из Донбасса, организовав постоянное представительство двух республик у нас в Крыму, на базе штаб-квартиры русской общины Крыма в городе Симферополе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.