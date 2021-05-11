Депутат Государственной Думы Андрей Козенко рассказал изданию Украина.ру, почему состоявшийся 11 мая 2014 года в ЛДНР референдум, на котором подавляющее большинство граждан Донбасса поддержало провозглашение государственной независимости, был не менее важен, чем крымский

- Андрей, в чем, по-вашему, значение референдумов в ДНР и ЛНР, которые прошли 11 мая 2014 года? Почему крымский референдум завершился присоединением полуострова к России, а донецкий и луганский нет? Что, донбассовцы менее русские, чем крымчане?

— Откровенно говоря, мне не нравится сравнение, кто или какой регион более или менее русский. Каждый регион по-своему уникален. Другое дело, что каждый имеет право и основание на своё территориальное самоопределение. Существуют международные документы, которые этот порядок определяют.

И согласно этому порядку, например, Крым сегодня находится в составе России, которая является преемником СССР. Щедрый жест, которым в 1954 году Хрущёв сдал полуостров, по сути является нарушением целого ряда международных и внутренних соглашений, ведь тогда воли крымчан даже не спросили.

Вне всякого сомнения, такое решение являлось незаконным, и Россия даже могла бы и не спрашивать мнения крымчан, а просто объявить о своём решении вернуть обратно сданные «в аренду» земли.

Однако прошло много лет, и для того чтобы убедиться, а не поменяли ли свои убеждения крымчане, и был проведён референдум. В соответствии с действующим законодательством и решение об этом плебисците принимали законно избранные органы власти.

В отношении же республик Донбасса ситуация сложнее. Поэтому и путь сложнее. Тут катализатором начала процесса по воссоединению со своей родиной Россией также стал государственный переворот на Украине и тотальная угроза жизни и безопасности жителей региона.

Ситуация усугубилась военной агрессией Украины по отношению к жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Напомню, что действовавшие украинские органы власти прекратили своё существование, а депутаты представительных органов двух бывших областей Украины разбежались. Вместо них были избраны органы власти, которые и продолжили заявленный на референдуме курс по воссоединению с Россией.

Референдум в республиках Донбасса, так же, как и референдум в Крыму, стал главным выражением официальной позиции жителей этих регионов. Проводился он открыто и прозрачно.

Тем не менее, думаю, ни у кого не возникает сомнений, что конечный пункт у нас все равно один — быть вместе с Россией. И хоть результаты голосования на референдуме на Донбассе подсчитаны, но о его завершении и итогах будем говорить именно тогда, когда и произойдёт то самое воссоединение, за которое голосовали.

Так что говорить о том, что референдум на Донбассе не привёл к желаемому результату, считаю неверным. Ведь мечта жителей Донбасса постепенно воплощается в жизнь. Решение нашего президента Владимира Владимировича Путина относительно упрощённого порядка предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР является главным тому подтверждением.

И наша общая позиция прозвучала громко и уверенно, на весь мир. Другое дело, что для некоторых стран она оказалась неудобной. Но крымчане, дончане и луганчане должны понимать: самое главное признание — это признание России. Сегодня это признание фактически, безусловно, есть.



Пушилин: Мы идем к полноправному членству в составе России © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк - Почему вы в качестве депутата Государственной Думы решили взять шефство над ДНР и ЛНР? Какими это было вызвано мотивами?

— Ситуация в Донбассе не может оставлять никого равнодушным. С луганчанами и дончанами нас, крымчан, связывает очень многое. У нас единое прошлое, которое мы прошли, сохранив главное — наши исторические корни и традиции. И для нас сегодня так же важно сделать всё возможное, чтобы добиться признания республик Донбасса на мировом уровне. В этом смысле Крым мало чем отличается от ЛНР и ДНР.

Сегодня полуостров точно так же находится под санкциями. Тем не менее, главная наша задача — объединение русских земель и поддержка наших российских соотечественников, где бы они ни были. И я уверен, что у нас не только общее прошлое, нас ожидает и общее будущее. По большому счёту можно сказать, что Донбасс принял на себя наши пули, которые предназначались крымчанам.

Именно это чувство долга перед теми людьми, которые находятся на передовой Русского мира, и стало решение об учреждении в Крыму Интеграционного комитета «Россия — Донбасс», большинство побратимских связей сегодня именно между городами и районами Крыма, ДНР и ЛНР.

- Чем для вас является столица Донбасса — Донецк? Что вам нравится в этом городе? Что такое донецкий характер? Как часто туда ездите и в связи с какими событиями и мероприятиями?

— Донецк для меня — это город сильных людей, столица шахтёрского края, город действительно миллиона роз. Такой разносторонний и героический. Люди здесь обладают особым характером и закалкой. Они не боятся работы, трудностей, готовы на всё для благополучия своего народа и своей земли, которую искренне любят.

Именно поэтому они и сегодня, несмотря на сложный период становления молодого государства, продолжают жить и работать на благо своей страны, своего народа. Это, безусловно, притягивает и заставляет уважать город-герой, кстати, побратим нашего крымского Симферополя.

Каждый раз, когда мне удаётся посетить Донецк, я испытываю чувство единения с его жителями. Как будто попадаю домой. Такие же искренние лица, глубочайший патриотизм и несгибаемый характер, как и у крымчан, которые более двадцати лет верили, что наступит момент, когда они воссоединятся со своей исторической родиной — Россией.

По большому счёту, уклад жизни тут мало чем отличается от общероссийского. Можно сказать, что республики Донбасса являются такими же субъектами России, только с определёнными особенностями.



- Как чувствуют себя в Крыму переселенцы с Донбасса? Какой вклад они вносят в жизнь и экономику Республики Крым?

— Жители Донбасса, прибывшие сюда после начала вооружённой украинской агрессии, давно и очень органично влились в жизнь республики. Как, впрочем, и в других субъектах России. Благодаря трудолюбию, богатому опыту работы в разных сферах они трудятся на благо нашего государства. Многие остались и смогли получить разрешение на временное проживание или уже получили российское гражданство. Некоторые вернулись на свою родину — в Донбасс и приезжают на сезонные работы в Крым.

Однако мне, безусловно, хотелось, что бы они были причастны к восстановлению, прежде всего, своего родного края. Проживая тут, они не забывают о Донбассе, выезжая к родственникам. Тем не менее, каждый в жизни для себя делает выбор самостоятельно. Например, тем, у кого разбомбили жильё, и делать ничего не оставалось, как ехать за помощью и поддержкой; кто-то из мужчин имел мужество взять оружие в руки и быть на передовой, защищая Донбасс от рук бандеровских нацистов, некоторые этого сделать не смогли или не захотели. У каждого свой путь и судьба.

Пушилин: Пять лет назад никто не был готов к тому, что Донбасс восстанет © РИА Новости, Артем Житенев / Перейти в фотобанк



- Сложились ли у вас рабочие и человеческие контакты с руководством ЛДНР?

— Быть лидером народной республики Донбасса — это колоссальная ответственность не только перед собственным народом, но и перед всем миром. Одним из самых храбрых и самоотверженных лидеров был первый глава ДНР Александр Захарченко.

Он был лидером дончан, которого уважали единомышленники и боялись враги. Он руководил республикой в самые тяжёлые, военные годы. К сожалению, подлое покушение оборвало его жизнь. Но его память как безупречного лидера будет увековечена в истории, сердцах и мемориалах. Он был многим командиром, батей, достойным подражания. Царствие ему небесное.

Моя личная работа с Донбассом началась в конце 2014 года, после первых крымских выборов в Госсовет Крыма и с избранием меня на должность заместителя председателя парламента. Состоялись первые знакомства с лидерами Донецкой и Луганской Республик, позже установилась и дружеские отношения.

Так что с действующим главой ДНР Денисом Пушилиным мы достаточно давно знакомы. Были фактически коллегами, только в разных парламентах. Я в Крыму, он в Донецке на той же должности зампреда. Наша дружба сегодня уже проверена временем и конкретными делами. Это человек слова и дела. Крепкий управленец с завидным зарядом работоспособности, оптимизма и коммуникабельности. Настоящий патриот, я без сомнения пошёл бы с ним в разведку.

Вообще я хотел бы отметить, что жителям Донецкой и Луганской Республик с лидерами повезло. Я рад, что мои единомышленники Денис Владимирович Пушилин и Леонид Иванович Пасечник являются сильными людьми.

Каждый из жителей Донбасса может рассчитывать на их надёжное плечо не чиновника, а настоящего друга, которое всегда рядом. Это говорит об искреннем отношении к делу и к своей родине.

Я вообще хотел бы отметить, что сегодня в республиках подобрана отличная команда управленцев, будь то руководители или депутаты парламентов, профсоюзных движений, общественных движений «Донецкая Республика» и «Мир Луганщине», руководителей городов и районов. Хочется пожелать им успехов и стахановских свершений!

Я хотел бы особо отметить и моих коллег, которые, так же как и я, системно работают по сближению наших регионов. Это депутаты Госдумы Виктор Водолацкий, Наталья Поклонская, Дмитрий Саблин, Казбек Тайсаев, Сергей Шаргунов, члены Совета Федерации Сергей Цеков, Сергей Мамедов, Ольга Ковитиди, Юрий Воробьёв, руководители субъектов России, в частности глава Республики Крым Сергей Аксёнов, председатель крымского парламента Владимир Константинов и многие другие. За это я им искренне благодарен.

Нам предстоит ещё много работы. Нам нужно доказать всему миру, что Донбасс — это часть Русского мира! И люди, которые здесь живут, верны тем принципам, которым учили нас наши отцы и деды.