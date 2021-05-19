Кабинет министров Украины предлагает депутатам Верховной Рады ограничить содержание трансжирных кислот в пищевых продуктах для населения. Соответствующий законопроект был одобрен в ходе заседания правительства, написали 19 мая «Украинские новости»

В законопроекте вводится определение трансжирных кислот, сделано это для того, чтобы оградить потребителей от продуктов, в которых фактический объем этих веществ будет превышать установленный Минздравом уровень. Единственное исключение — трансжиры, которые естественно содержатся в жирах животного происхождения.

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Согласно заключению Всемирной организации здравоохранения, общее потребление трансжирных кислот не должно превышать 1% от общего количества потребленных калорий, то есть менее 2,2 грамма в день при рационе в 2 тысячи калорий.

В связи с чем в 2019 году на территории Европейского союза (ЕС) было введено регулирование содержания трансжирных кислот: в пищевых продуктах они не должны превышать 2 грамма на 1 грамм жира.

Украина как член Организации объединенных наций подтвердила свое обязательство уменьшить на треть смертность от неинфекционных заболеваний к 2030 году. Ожидается, что принятие закона о трансжирах позволит достичь этой цели.

К слову, ранее ЕС предоставил Украине более 6 млн евро (540 млн руб.) на усовершенствование систем контроля безопасности пищевых продуктов. Реализация этой программы была рассчитана с 2014 по 2019 год.