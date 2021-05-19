Киевский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко, известный своими русофобскими взглядами, сделал заявление о роли крымских татар в кулинарии и культуре уличного общепита. Соответствующий пост он разместил на Facebook 18 мая

«В День борьбы за права крымско-татарского народа расскажу вам об одном своем наблюдении, которое несколько лет назад сильно повлияло на меня. Проанализировав всю полученную информацию, я осознал настоящий объем кулинарного взноса, который сделали крымские татары. Вот, например, чебуреки. Крымские татары взяли и основали целую культуру стритфуда в Украине», — написал повар.

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«Во-первых, попробуйте кобете, курабье и сарму. Во-вторых, осознайте всю эту информацию и немного углубитесь в нее. Потому что Крым — это Украина», — заявил русофоб от кулинарии.

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Повар Евгений Клопотенко знаменит не только своими кулинарными талантами, но и русофобскими взглядами, за что, конечно, любим украинскими радикалами.

Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.

Кулинар ведет битву с Россией на своем кухонном «фронте», в частности, он один из самых активных борцов за украинское происхождение борща.