«В День борьбы за права крымско-татарского народа расскажу вам об одном своем наблюдении, которое несколько лет назад сильно повлияло на меня. Проанализировав всю полученную информацию, я осознал настоящий объем кулинарного взноса, который сделали крымские татары. Вот, например, чебуреки. Крымские татары взяли и основали целую культуру стритфуда в Украине», — написал повар.
Желающим детальнее разобраться в вопросе Клопотенко предложил изучить его книгу «Обольщение пищей с украинским вкусом», куда он включил крымско-татарские блюда.
«Во-первых, попробуйте кобете, курабье и сарму. Во-вторых, осознайте всю эту информацию и немного углубитесь в нее. Потому что Крым — это Украина», — заявил русофоб от кулинарии.
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Повар Евгений Клопотенко знаменит не только своими кулинарными талантами, но и русофобскими взглядами, за что, конечно, любим украинскими радикалами.
Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.
Кулинар ведет битву с Россией на своем кухонном «фронте», в частности, он один из самых активных борцов за украинское происхождение борща.