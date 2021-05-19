На харьковчанку с детьми, которых не выпустили из Украины в Турцию, из-за чего они на камеру выбросили паспорта, составили административный протокол. Об этом заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook 19 мая

Харьковчанка с детьми послали Украину по известному адресу и выбросили паспорта © Facebook, Арсен Аваков / Facebook, Арсен Аваков / Перейти в фотобанк

Как сообщил Геращенко, Инну П. с детьми не выпускали из Украины из-за отсутствия согласия отца.

«Поэтому гражданке Инне П. не надо валить с больной головы на здоровую, а просто знать и соблюдать закон… Сегодня утром гражданке Инне П. во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей полицией был вручен протокол по статье 173 КУАПП — мелкое хулиганство и 184 КУАПП за уклонение от нормального воспитания детей», — написал он.

При этом замминистра внутренних дел выразил сожаление в связи с отсутствием в законодательстве Украины ответственности за оскорбления в адрес государства и народа страны.

Харьковчанка пообещала, что подобное больше не повторится.