В понедельник, 17 мая, в сети появилось видео, на котором возмущенная харьковчанка рассказала, как из-за «определенных причин украинского законодательства» она с детьми не смогла вылететь в Стамбул. После этого семья выбросила свои паспорта, а дети женщины послали Украину «в ж…пу».
Как сообщил Геращенко, Инну П. с детьми не выпускали из Украины из-за отсутствия согласия отца.
«Поэтому гражданке Инне П. не надо валить с больной головы на здоровую, а просто знать и соблюдать закон… Сегодня утром гражданке Инне П. во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей полицией был вручен протокол по статье 173 КУАПП — мелкое хулиганство и 184 КУАПП за уклонение от нормального воспитания детей», — написал он.
При этом замминистра внутренних дел выразил сожаление в связи с отсутствием в законодательстве Украины ответственности за оскорбления в адрес государства и народа страны.
Харьковчанка пообещала, что подобное больше не повторится.