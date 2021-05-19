Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич завершил свой гастрольный тур по Западной Украине, о чем и сообщил в Instagram 18 мая

«Прощаемся с Киевом и друзьями», — написал музыкант.

Макаревич, который, кстати, архитектор по образованию, сказал, что от небольших городков на западе страны у него осталось очень хорошее впечатление, ведь «они абсолютно сохранили свою европейскость».

Посетила «Машина времени» Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Львов, Каменец-Подольский, Днепр и Полтаву. Как ни странно, но это путешествие напомнило фронтмену коллектива советское время.

«Некоторые концерты пришлось играть два в день, потому как, когда продавались билеты, был продан полный зал, а сейчас рассадка специальная. И приходится людей сажать через одного. Поэтому играли по два в день, как в давние советские времена», — заявил Макаревич.

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Ранее музыкант разместил в сети пост, где написал, что «ожидал увидеть некоторое захолустье», но маленькие украинские города его приятно удивили. На это его высказывание отреагировал журналист Айдер Муждабаев, он обвинил музыканта в имперских амбициях, заявив, что в своей формулировке артист «точно передал подсознательное отношение к Украине».