Лидер группы «Машина времени» и ведущий программы «Смак» Андрей Макаревич не поддержал идею считать борщ исконно украинским блюдом. Его слова 13 мая процитировали «Факты-ICTV»

Макаревич уверен, что борщ появился задолго до возникновения Украины, поэтому это блюдо «скорее древнее, нежели украинское». Для пояснения совей позиции музыкант задал встречный вопрос журналистам: «Как вы думаете, когда Русь называлась Киевской, но при этом была Русью, борщ уже был?»

Лидер «Машины» напомнил, что борщ варят и в Сибири, и в Краснодарском крае, и на Украине, и в Белоруссии. Просто суп этот в разных регионах разный: у кого-то со свининой, у кого-то с бараниной, а кто-то вообще предпочитает вегетарианский вариант с грибами.

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«Ну первые, а если вторые? Кто это считал и что это меняет? Это ведь не спорт и не забег на длинную дистанцию. Тысячу лет это было в Украине, но тогда ее еще не было. Мы жили вообще в других условиях, а борщ был, — высказался Макаревич. — Это как говорят, что поляки придумали водку, но это же не они сделали. Понимаете? Разве это главное?»

Он пояснил, что сам любит почти все варианты борща, главное, чтобы варили его «с умением и любовью».

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На Украине сейчас активно ведут борьбу за борщ, доказывая, что блюдо это исконно украинское, а «русские его присвоили». Сначала суп отбивали у мишленовского гастрогида, назвавшего кушанье «русским», потом Киев подал документы в ЮНЕСКО на официальное признание борща исконно украинским.

В рамках украинизации супа министр культуры Александр Ткаченко приготовил борщ на кулинарном батле министров. Позже местный кулинар-русофоб Евгений Клопотенко провел презентацию «Культура приготовления украинского борща», где представители всех регионов Украины приготовили 25 разных видов этого блюда.