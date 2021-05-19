«Мы благодарны США за постоянную поддержку и помощь Украине и уважительно призываем ваше правительство выделить справедливую часть своих избыточных вакцин в Украину», — заявил Арахамия.
По его словам, несмотря на цель украинского Кабмина вакцинировать большинство взрослого населения страны до конца года, вакцинация проводится медленно из-за отсутствия внутренних поставок и проблем, связанных с поиском и получением безопасных и эффективных вакцин.
Арахамия отметил, что на сегодняшний день чуть более 750 тысяч украинцев получили свою первую дозу вакцины, но лишь малое число из них завершили вакцинацию второй дозой.
Ранее правительство США объявило о намерении распределить свои избыточные запасы вакцин AstraZeneca среди иностранных партнеров и союзников. Тем временем на Украине осталось чуть больше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которую используют для введения второй дозы.