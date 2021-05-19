Лидер правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал правительство США поделиться с Украиной частью избыточных вакцин AstraZeneca против коронавируса. Он написал об этом в письме к координатору по глобальному реагированию на COVID-19 и безопасности здравоохранения Госдепартамента США Гейлу Смиту, говорится на сайте «Слуги народа» 18 мая

Степанов заявил, что Украина вскоре может получить вакцину от США © скриншот с видео "DumskayaTV" заявил Арахамия.

По его словам, несмотря на цель украинского Кабмина вакцинировать большинство взрослого населения страны до конца года, вакцинация проводится медленно из-за отсутствия внутренних поставок и проблем, связанных с поиском и получением безопасных и эффективных вакцин.

Арахамия отметил, что на сегодняшний день чуть более 750 тысяч украинцев получили свою первую дозу вакцины, но лишь малое число из них завершили вакцинацию второй дозой.

Ранее правительство США объявило о намерении распределить свои избыточные запасы вакцин AstraZeneca среди иностранных партнеров и союзников. Тем временем на Украине осталось чуть больше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которую используют для введения второй дозы.