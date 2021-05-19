Абхазия входила в состав СССР независимо от Грузии и, как считалось, имела право на существование независимо от Грузии после распада СССР. В случае Донбасса все сложилось иначе. Об этом рассказал российско-американский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Сергей Лавров, отвечая на вопрос, почему Россия не признаёт Донбасс, как это сделала в 2008 году с Абхазией и Южной Осетией, сказал, что всему виною заключённые договорённости — Минский комплекс мер. В то же время Киев очень часто говорит, что именно Россия заставила её подписать этот Комплекс мер.

Эксперт уточнил, что логика развития донецкой ситуации вольно или невольно ведёт к необходимости включения Донецка в состав России как части Русского мира, чего, конечно, не было в ситуации с Абхазией и Южной Осетией.

«Это действительно два совершенно разных случая на практике», — пояснил Злобин.

Что же касается Украины, то в мировой политике любые соглашения подписываются под давлением, и это не снимает ответственность с тебя за подписание документа, поэтому эта аргументация Украины очень слаба, заключил собеседник издания.

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