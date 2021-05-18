Кроме того, на Украине заметно понизилась рождаемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«В течение января-марта 2021 года численность населения уменьшилась на 100,4 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 39 живорожденных», — сказано в сообщении ведомства.
В первом квартале (январь-март) 2021 года на Украине скончалось 174 050 человек. Это на 16,8% больше чем годом ранее.
В марте смертность выросла наиболее существенно — умерло 64 938 человек, в марте 2020 года — 48 326 человек.
С января по март 2021 года на Украине родилось 43 694 человека, в аналогичный период прошлого года — 51 085 человек.
Ранее 18 мая был отправлен в отставку министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В качестве причины увольнения называлась неудовлетворительная работа по борьбе с эпидемией коронавируса.