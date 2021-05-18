Смертность населения на Украине за первый квартал 2021 года превысила прошлогодний уровень на 16,8%, в том числе в марте на 34,4%, следует из данных Государственной службы статистики страны

Кроме того, на Украине заметно понизилась рождаемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В течение января-марта 2021 года численность населения уменьшилась на 100,4 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 39 живорожденных», — сказано в сообщении ведомства.

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В марте смертность выросла наиболее существенно — умерло 64 938 человек, в марте 2020 года — 48 326 человек.

С января по март 2021 года на Украине родилось 43 694 человека, в аналогичный период прошлого года — 51 085 человек.

Ранее 18 мая был отправлен в отставку министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В качестве причины увольнения называлась неудовлетворительная работа по борьбе с эпидемией коронавируса.