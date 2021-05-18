Ранее ряд заправочных сетей объявили о прекращении продажи премиальных марок 95-го бензина и дизельного топлива. Причиной «топливного бунта» стало постановление Кабмина о госрегулировании цен на горючее, устанавливающее граничную маржу для АЗС от средней цены бензина и дизельного топлива.
«Снятие с продажи брендового горючего — очередная демонстрация монопольного сговора. Ни одна из сетей не везет специально отдельное топливо для его использования в качестве брендового. Об этом свидетельствуют данные по импорту нефтепродуктов», — сказала Свириденко.
По ее словам, горючее становится «брендовым», когда прямо на нефтебазе менеджмент сети АЗК добавляет в топливо специальную присадку, цена которой почти не влияет на цену, однако дополнительная цена, которую впоследствии платят покупатели, достигает почти $50 за тонну.
Замглавы ОП подчеркнула, что и базовое горючее, и присадки на Украине есть в достаточном количестве, поэтому оснований для ограничения продажи брендового горючего нет.
«Единственная цель — давление на правительство», — заявила она.
Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало разъяснение по установлению максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо. Отмечалось, что постановление Кабмина не касается премиального топлива, а распространяется на автомобильные бензины А-92 и А-95, а также дизельное топливо, которые включены в Перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость.