Введение госрегулирования на украинском рынке горючего — вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего — демонстрация монопольного сговора. Об этом 17 мая заявила замглавы Офиса президента Украины Юлия Свириденко, передает «Укринформ»

Украинские АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Снятие с продажи брендового горючего — очередная демонстрация монопольного сговора. Ни одна из сетей не везет специально отдельное топливо для его использования в качестве брендового. Об этом свидетельствуют данные по импорту нефтепродуктов», — сказала Свириденко.

По ее словам, горючее становится «брендовым», когда прямо на нефтебазе менеджмент сети АЗК добавляет в топливо специальную присадку, цена которой почти не влияет на цену, однако дополнительная цена, которую впоследствии платят покупатели, достигает почти $50 за тонну.

Замглавы ОП подчеркнула, что и базовое горючее, и присадки на Украине есть в достаточном количестве, поэтому оснований для ограничения продажи брендового горючего нет.

«Единственная цель — давление на правительство», — заявила она.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало разъяснение по установлению максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо. Отмечалось, что постановление Кабмина не касается премиального топлива, а распространяется на автомобильные бензины А-92 и А-95, а также дизельное топливо, которые включены в Перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость.