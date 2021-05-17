В этот день главы МИД Грузии Давид Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чокой посетили Киев с официальным визитом.
«Мы подписали документ, который создает ассоциированное трио и это будет усиленное сотрудничество трех наших стран в вопросах европейской интеграции», — заявил Кулеба.
По его словам, «Ассоциированное трио» включает в себя консультации относительно евроинтеграции между МИД Грузии, Украины и Молдавии, диалог с еврочиновниками и координацию в рамках организации «Восточного партнерства».
Кулеба добавил, что государства в рамках меморандума поработают над постепенной интеграцией во внутренний рынок ЕС и будут развивать сферу безопасности всех трех стран.