Украина, Грузия и Молдавия 17 мая создали «Ассоциированное трио», в рамках которого страны будут взаимодействовать по темам евроинтеграции, переговоров с ЕС и «Восточного партнерства», сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе трансляции в Facebook

В этот день главы МИД Грузии Давид Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чокой посетили Киев с официальным визитом. «Мы подписали документ, который создает ассоциированное трио и это будет усиленное сотрудничество трех наших стран в вопросах европейской интеграции», — заявил Кулеба. Пакт о нападении: Украина, Грузия и Молдавия договорились о «возвращении» территорий © mtot.gov.ua Кулеба добавил, что государства в рамках меморандума поработают над постепенной интеграцией во внутренний рынок ЕС и будут развивать сферу безопасности всех трех стран.