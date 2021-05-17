Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» обратилась к лидерам стран — членов Евросоюза и Совета Европы, руководителям влиятельных международных организаций и послам G7 с заявлением о политической ситуации на Украине. Об этом 17 мая сообщил депутат Рады Ренат Кузьмин в Facebook

В заявлении отмечается, что ситуация «давно вышла из правового поля и превратилась в массовую политическую травлю инакомыслия».

«ОПЗЖ в условиях военной истерии и произвола властей имеет смелость утверждать, что наличие конфликта на Донбассе не дает украинской власти оснований притеснять внутри страны русский язык, русскую культуру, пропагандировать войну, поощрять рост крайне правых движений и насилие с их стороны, ущемлять свободу слова, собраний», — говорится в заявлении.

Беспрецедентный беспредел. Арестовав Медведчука, Зеленский перешел к прямой диктатуре © REUTERS, Serhii Nuzhnenko Владимира Зеленского и близкие к нему олигархи продолжают вести бизнес с Россией, получают выгоду от транзита российского газа через украинскую территорию, а также расширяют поставки электроэнергии и топлива.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку.

14 мая Медведчука отправили под домашний арест. Депутата обвиняют в передаче сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке. Также политику вменяют создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму по российским законам.