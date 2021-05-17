Европа и Америка не только не отреагировали на скандальное обвинение в адрес лидера партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука в критике политического курса украинской власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Жарихин рассказал, как РФ может ответить Украине на преследование Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я просто не представляю ни одной демократической страны мира, которая выдвинула бы подобное обвинение против лидера основной оппозиционной силы и после этого оставалась бы называться «демократической»… Почему же мы не видим такой реакции на дело Медведчука, какую они продемонстрировали по делу Навального? Оказывается, так можно», — сказал политолог.

Он отметил, что на Украине происходят политические репрессии, и Россия может призвать международное сообщество обращать на это внимание и требовать санкций против Украины.

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