По словам Корнилова, Европа и США сделали вид, что «все замечательно и что на Украине ничего не происходит».
«Я просто не представляю ни одной демократической страны мира, которая выдвинула бы подобное обвинение против лидера основной оппозиционной силы и после этого оставалась бы называться «демократической»… Почему же мы не видим такой реакции на дело Медведчука, какую они продемонстрировали по делу Навального? Оказывается, так можно», — сказал политолог.
Он отметил, что на Украине происходят политические репрессии, и Россия может призвать международное сообщество обращать на это внимание и требовать санкций против Украины.
Полностью интервью можно прочитать здесь.