Россия не бросится воевать с Украиной из-за неправомерного преследования Виктора Медведчука, но это не будет способствовать налаживанию двусторонних отношений, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и в покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. 14 мая состоялся суд, который отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде содержания под стражей и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.

Владимир Корнилов в комментарии изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, как Россия (включая руководство страны) должна и должна ли реагировать на неправомерное преследование Медведчука, заявил следующее:

— Россия всегда обращает внимание на преследования украинской оппозиции. Поэтому вполне логично, чтобы Россия соответствующим образом прокомментировала и эту политическую расправу над оппонентом. При этом мы уже слышали комментарий господина Пескова, который называет это «внутренним делом Украины».

Мне удивительно другое: что Европа и Америка не только не отреагировали на это скандальное обвинение в адрес Медведчука (в том, что он, видите ли, критикует политический курс украинской власти), а сделали вид, что все замечательно и что на Украине ничего не происходит. Я просто не представляю ни одной демократической страны мира, которая выдвинула бы подобное обвинение против лидера основной оппозиционной силы и после этого оставалась бы называться «демократической».

Что касается разной реакции российской стороны в лице Пескова (внутреннее дело) и в лице Медведева (Зеленскому не надо заниматься охотой на ведьм), то одно другого не исключает. Обычно Россия реагирует на преследование украинской оппозиции. Это нормальное явление. То, что это внутреннее дело Украины, — это тоже факт.

Да, это внутреннее дело Украины. Но мы видим, что там, к сожалению, происходят политические репрессии. И мы можем призывать международное сообщество к тому, чтобы, следуя стандартам, сложившимся давно, обращать на это внимание и требовать санкций против Украины. Почему же мы не видим такой реакции на дело Медведчука, какую они продемонстрировали по делу Навального? Оказывается, так можно.

Переговоры вокруг Донбасса Россия и Украина не ведут, о чем прямо заявил Путин. Путин сказал, что мы готовы вести переговоры в рамках «нормандского формата», и там они и ведутся. Сказать, что Россия бросится воевать из-за дела Медведчука, было бы тоже неправильно. Но, конечно, это не будет способствовать сближению курсов России и Украины.

Дальнейшая судьба Медведчука зависит от массы субъективных факторов. В том числе — от того, как дальше себя поведет сам Медведчук.

Сейчас кто-то сравнивает Зеленского с Порошенко или с Кучмой в том смысле, что он пошел по их примеру на второй срок. Но я бы больше сравнил Зеленского с Януковичем. Ему сказали, что, если ты посадишь лидера основной политической силы Юлию Тимошенко и будешь заигрывать с националистами, тебя гарантированно ждет второй срок.

Я так понимаю, что Зеленского кто-то убедил в том, что это гениальная стратегия, и они делают те же самые ошибки и наступают на те же самые грабли, на которые наступал Янукович, когда его убедили в том, что нужно посадить лидера оппозиции и подтянуть во второй тур какого-нибудь Тягнибока или Яроша.