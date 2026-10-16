Два района Киева остались без отопления — Кличко объяснил, почему - 16.10.2026 Украина.ру
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Два района Киева остались без отопления — Кличко объяснил, почему
Два района Киева остались без отопления — Кличко объяснил, почему - 16.10.2026 Украина.ру
Два района Киева остались без отопления — Кличко объяснил, почему
В Киеве начался отопительный сезон. Об этом 16 октября сообщил мэр столицы Виталий Кличко
2026-10-16T10:16
2026-10-16T10:16
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Сначала, как обычно, — в больницах, школах, детских садах. Пока, кроме части Днепровского и Дарницкого районов, где недавно был повреждён энергетический объект.Отопительный сезон не смогли начать в двух районах Киева из-за повреждения энергообъекта, сообщил мэр. Ранее Кличко назвал безосновательными обвинения в срыве отопительного сезона в украинской столице. По его словам, эту информацию распространяют ресурсы, связанные с центральными властями Украины, чтобы уничтожить местное самоуправление.О конфликте Зеленского и Кличко – в материале Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах ЗеленскогоБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, россия, владимир кличко, рада, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Кличко, Рада, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина.ру

Два района Киева остались без отопления — Кличко объяснил, почему

10:16 16.10.2026
 
© AP / Francisco SecoДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© AP / Francisco Seco
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В Киеве начался отопительный сезон. Об этом 16 октября сообщил мэр столицы Виталий Кличко
Сначала, как обычно, — в больницах, школах, детских садах. Пока, кроме части Днепровского и Дарницкого районов, где недавно был повреждён энергетический объект.
Отопительный сезон не смогли начать в двух районах Киева из-за повреждения энергообъекта, сообщил мэр.
Ранее Кличко назвал безосновательными обвинения в срыве отопительного сезона в украинской столице. По его словам, эту информацию распространяют ресурсы, связанные с центральными властями Украины, чтобы уничтожить местное самоуправление.
О конфликте Зеленского и Кличко – в материале Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах Зеленского
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября
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