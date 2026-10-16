https://ukraina.ru/20261016/dva-rayona-kieva-ostalis-bez-otopleniya--klichko-obyasnil-pochemu-1083849819.html
Два района Киева остались без отопления — Кличко объяснил, почему
Два района Киева остались без отопления — Кличко объяснил, почему - 16.10.2026 Украина.ру
Два района Киева остались без отопления — Кличко объяснил, почему
В Киеве начался отопительный сезон. Об этом 16 октября сообщил мэр столицы Виталий Кличко
2026-10-16T10:16
2026-10-16T10:16
2026-10-16T10:16
новости
киев
украина
россия
владимир кличко
рада
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0e/1083793185_0:115:1350:874_1920x0_80_0_0_1e6d2fa03073c857a22955325e17d5eb.jpg
Сначала, как обычно, — в больницах, школах, детских садах. Пока, кроме части Днепровского и Дарницкого районов, где недавно был повреждён энергетический объект.Отопительный сезон не смогли начать в двух районах Киева из-за повреждения энергообъекта, сообщил мэр. Ранее Кличко назвал безосновательными обвинения в срыве отопительного сезона в украинской столице. По его словам, эту информацию распространяют ресурсы, связанные с центральными властями Украины, чтобы уничтожить местное самоуправление.О конфликте Зеленского и Кличко – в материале Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах ЗеленскогоБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0e/1083793185_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_6fa6cc6b50437d74906114270bc88f35.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, россия, владимир кличко, рада, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Кличко, Рада, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина.ру
Два района Киева остались без отопления — Кличко объяснил, почему
В Киеве начался отопительный сезон. Об этом 16 октября сообщил мэр столицы Виталий Кличко
Сначала, как обычно, — в больницах, школах, детских садах. Пока, кроме части Днепровского и Дарницкого районов, где недавно был повреждён энергетический объект.
Отопительный сезон не смогли начать в двух районах Киева из-за повреждения энергообъекта, сообщил мэр.
Ранее Кличко назвал безосновательными обвинения в срыве отопительного сезона в украинской столице. По его словам, эту информацию распространяют ресурсы, связанные с центральными властями Украины, чтобы уничтожить местное самоуправление.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.