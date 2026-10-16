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Обречены на разгром: украинские Patriot достреляли последние ракеты
Обречены на разгром: украинские Patriot достреляли последние ракеты - 16.10.2026 Украина.ру
Обречены на разгром: украинские Patriot достреляли последние ракеты
У Киева остались единичные запасы ракет для зенитных комплексов Patriot, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники
2026-10-16T09:54
2026-10-16T09:54
2026-10-16T10:04
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Один из украинских чиновников уточнил, что еще на прошлой неделе в распоряжении ВСУ было лишь 10 таких ракет, но их полностью израсходовали для отражения воздушных атак, и к текущему моменту остались буквально считанные единицы. Другой информированный источник издания высказался еще более категорично, заявив, что снаряды полностью подошли к концу, и охарактеризовал обстановку как крайне напряженную. По данным издания, сложившаяся ситуация заставила украинские власти сомневаться в дальнейшей поддержке со стороны администрации американского лидера Дональда Трампа.В качестве причины кризиса украинская сторона называет сбои в европейской программе PURL, которая предполагает закупку вооружения у США на средства стран Европы. Как утверждает собеседник в Киеве, начиная с мая текущего года данные отправки приобрели нерегулярный характер, и на сегодняшний день профильные ведомства не имеют никаких твердых гарантий относительно прибытия следующих партий.Подробнее - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.
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новости, киев, европа, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Европа, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Обречены на разгром: украинские Patriot достреляли последние ракеты
09:54 16.10.2026 (обновлено: 10:04 16.10.2026)
У Киева остались единичные запасы ракет для зенитных комплексов Patriot, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники
Один из украинских чиновников уточнил, что еще на прошлой неделе в распоряжении ВСУ было лишь 10 таких ракет, но их полностью израсходовали для отражения воздушных атак, и к текущему моменту остались буквально считанные единицы.
Другой информированный источник издания высказался еще более категорично, заявив, что снаряды полностью подошли к концу, и охарактеризовал обстановку как крайне напряженную.
По данным издания, сложившаяся ситуация заставила украинские власти сомневаться в дальнейшей поддержке со стороны администрации американского лидера Дональда Трампа.
В качестве причины кризиса украинская сторона называет сбои в европейской программе PURL, которая предполагает закупку вооружения у США на средства стран Европы. Как утверждает собеседник в Киеве, начиная с мая текущего года данные отправки приобрели нерегулярный характер, и на сегодняшний день профильные ведомства не имеют никаких твердых гарантий относительно прибытия следующих партий.