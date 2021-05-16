Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук уже начал активную борьбу с украинской властью, потому что для него дело принципа снять с себя надетый на него Украиной электронный браслет, сказал в интервью Украина.ру украинский журналист Руслан Коцаба

Медведчук как лидер парламентской фракции должен принимать участие в предстоящей пленарной неделе, руководить своей депутатской группой, второй по численности в Верховной раде, поэтому он будет стараться как можно быстрее добиться снятия с себя обвинений, полагает журналист.

«Сейчас Медведчук будет забивать каждым таким заседанием гвоздь в гроб действующей власти. Потому что он уже диктует. Он субъектен, а президент Зеленский со своими этими не правоохранительными, а власть охранительными органами находится глубоко в каком-то месте», — сказал Коцаба.

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Медведчук прибыл в суд для избрания меры пресечения © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.