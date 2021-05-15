Украинские власти рвутся на встречу, проявляют инициативу встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, однако нет никакого смысла проводить российско-украинские переговоры в такой ситуации, и об этом нужно четко заявить, полагает эксперт.
«Целенаправленный ответ России может быть только в том плане, что в такой обстановке какие-либо встречи и переговоры с украинским президентом не имеют смысла», — сказал Жарихин.
Полный текст интервью читайте здесь
Ранее, 11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии «Оппозиционная платформа-За жизнь». Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.
В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.
В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.