Кремль может ответить на домашний арест лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука отказом встречаться в таких условиях с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал в интервью Украина.ру замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Украинские власти рвутся на встречу, проявляют инициативу встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, однако нет никакого смысла проводить российско-украинские переговоры в такой ситуации, и об этом нужно четко заявить, полагает эксперт.

«Целенаправленный ответ России может быть только в том плане, что в такой обстановке какие-либо встречи и переговоры с украинским президентом не имеют смысла», — сказал Жарихин.

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Ранее, 11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии «Оппозиционная платформа-За жизнь». Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Сергей Белашко: Когда не получилось запугать Медведчука, на Банковой началась паника © Facebook, Сергей Белашко

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.