Преследование Виктора Медведчука было затеяно для того, чтобы Россия отказалась вести всякие переговоры с украинской стороной. Киев хочет этим воспользоваться и обвинить Москву в недоговороспособности, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

В партии считает, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.

Владимир Жарихин в комментарии изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, нужно ли России готовить целенаправленный ответ на неправомерное преследование Медведчука, заявил следующее:

- Целенаправленный ответ России может быть только в том плане, что в такой обстановке какие-либо встречи и переговоры с украинским президентом не имеют смысла. Они рвутся на встречу, рассказывают про какие-то темы переговоров. А какой смысл переговариваться в такой ситуации? Смысла никакого нет, и об этом надо четко заявить.

В данном случае мы имеем дело с разнонаправленными действиями украинской стороны. Возможно, расчет как раз и был на то, чтобы Путин отказался встречаться. Дескать, мы всей душой, мы хотим, а Путин отказывается. Что же касается Медведчука, то это якобы внутреннее дело Украины, его преследуют за экономические преступления. Они всегда готовы разводить такую демагогию.

Но мне кажется, что они поняли, что Россия на их уловку не пойдет. И эта встреча им нужна была для того, чтобы объявить Россию стороной конфликта. Но Россия на это не идет и отказывается обсуждать с ними вопрос Донбасса за пределами Минской группы и Нормандского формата.

А так им говорить не о чем. Им главное организовать встречу, чтобы на повестке дня был Донбасс, объявить Россию стороной конфликта или найти повод, чтобы Россия отказалась. Поэтому они затеяли это с Медведчуком. Теперь будут говорить, что мы готовы были чуть ли не заключить мирные соглашения и много чего еще, а вот Россия не хочет.

Что же касается дальнейшей судьбы Медведчука, то я думаю, что его будут держать в качестве заложника под домашним арестом неопределенный срок.