Теоретически Украина может вести товары окольными путями через Кавказ, через Каспий и дальше в Центральную Азию. Но это длинное логистическое плечо. Это новые расходы и резкое снижение рентабельности украинской продукции. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: У Киргизии и Таджикистана нет ресурсов, чтобы вести вялотекущий конфликт © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

«Да и что продавать. Конфетки «рошеновские»? До недавнего времени можно было продать, но вы же помните эпопею с попыткой пустить пробный поезд до Китая в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», который затерялся где-то в казахстанских степях», — указал эксперт.

Все эти обходные дороги бесперспективны с точки зрения экономического сотрудничества, поэтому для Центральной Азии объективной заинтересованности в экономическом сотрудничестве с Украиной с каждым годом все меньше и меньше, подчеркнул Грозин.

По его словам, после 2014 года у Украины идет прогрессирующий спад экономического сотрудничества со всеми этими странами, из года в год все меньше и меньше.

С одной стороны, это отражение общей экономической ситуации на Украине. С другой стороны, на словах воюя с Россией, очень трудно посылать через РФ товарные потоки в прежнем объеме: во-первых, «патриоты» не понимают, а во-вторых, Москва перестала закрывать на это глаза, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.