Министр экономики Украины Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий уходят в отставку. Об этом 14 мая сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире телеканала «Украина 24»

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При этом Кравчук уточнила, что эти кандидаты работают в центральных органах власти, однако отказалась назвать их имена.

Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром экономики 17 марта 2020 года. До этого с апреля 2013 года он работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Владислав Криклий стал министром инфраструктуры 29 августа 2019 года. В ноябре 2020 года он стал фигурантом сразу двух международных скандалов. Он был отстранён от запланированной встречи с премьер-министром Казахстана после того, как он предоставил казахстанской стороне фальшивый ковид-тест. Также он сорвал договор с Польшей по автоперевозкам, опубликовав в соцсети пост о том, что украинская сторона «дожала поляков».