В пятницу, 14 мая, на Украине открываются первые казино после принятия закона об игорном бизнесе. Об этом сообщает Страна.ua cо ссылкой на страницы игорных заведений в соцсетях

Госбюджет Украины получил 72 млн гривен с первых лицензий казино © РИА Новости, Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Кроме того, лицензии на игорную деятельность получили еще несколько казино в Киеве и Харькове. Также легально заработают несколько залов игровых автоматов и букмекерских контор.

По данным источников «Страны», ходят слухи, что в сфере игорного бизнеса заинтересован мэр Виталий Кличко. По слухам, он хочет открывать зал игровых автоматов в киевском отеле 11 Mirrors.

При этом за компанией First Casino, которая контролирует казино в Одессе и Львове, по данным издания, стоят владельцы сети онлайн-казино «Космолот».

Ранее она была связана с оператором «Украинская национальная лотерея», который контролирует окружение экс-президента Петра Порошенко, но в 2019 году перешла под контроль лотерейного оператора МСЛ.

Среди учредителей ООО «Шторм Юкрейн», контролирующего «Шангри Ла» в киевском отеле, киевлянин Руслан Нонка, закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный фонд «Бельфор» и нидерландская компания «Шторм Интернешнл Менеджмент сервис».

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о легализации игорного бизнеса. За первые недели получения лицензий в госбюджет Украины поступило 72 млн гривен.