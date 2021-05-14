В частности, на 14 мая анонсировано открытие следующих игорных заведений: «Шангри Ла» и Billionare Casino в Киеве, казино в отеле Gagarinn в Одессе и во львовском отеле Grand Hotel Lviv.
Кроме того, лицензии на игорную деятельность получили еще несколько казино в Киеве и Харькове. Также легально заработают несколько залов игровых автоматов и букмекерских контор.
По данным источников «Страны», ходят слухи, что в сфере игорного бизнеса заинтересован мэр Виталий Кличко. По слухам, он хочет открывать зал игровых автоматов в киевском отеле 11 Mirrors.
При этом за компанией First Casino, которая контролирует казино в Одессе и Львове, по данным издания, стоят владельцы сети онлайн-казино «Космолот».
Ранее она была связана с оператором «Украинская национальная лотерея», который контролирует окружение экс-президента Петра Порошенко, но в 2019 году перешла под контроль лотерейного оператора МСЛ.
Среди учредителей ООО «Шторм Юкрейн», контролирующего «Шангри Ла» в киевском отеле, киевлянин Руслан Нонка, закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный фонд «Бельфор» и нидерландская компания «Шторм Интернешнл Менеджмент сервис».
Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о легализации игорного бизнеса. За первые недели получения лицензий в госбюджет Украины поступило 72 млн гривен.