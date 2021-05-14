Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 14 мая сообщил в Facebook о гибели исследователя истории еврейской общины и Холокоста Владимира Щукина в Николаеве

«В Николаеве убит известный историк, исследователь истории еврейской общины и Холокоста Владимир Щукин. Ему было 67 лет», — написал он.

Долинский отметил, что Щукин — соавтор книги о праведниках мира Николаева — был убит в день памяти праведников мира.

По данным украинских СМИ, Щукина нашли в квартире в Николаеве с ножевыми ранениями.

По информации украинских СМИ, Щукин работал на историческом факультете Николаевского национального института им. Сухомлинского, затем был доцентом в Николаевском учебном центре Одесской государственной юридической академии. Щукин занимался составлением хроники и анализом событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области.

В 2018 году в Николаеве был убит научный руководитель диссертации Щукина, историк Николай Шитюк. Его также нашли в съемной квартире с ножевым ранением спины.

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