По данным ЛНР, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по следующим населенным пунктам: Молодежное, Калиново, Калиново-Борщеватое и Золотое-5.
«За истекшие сутки, 13 мая, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — сообщил представитель Луганской Народной Республики в СЦКК.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали о попытках украинской стороны помешать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Несмотря на недавно вступившие в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, в Донбассе наблюдается эскалация конфликта. В ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины и других украинских силовых структур.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.