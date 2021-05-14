За 13 мая территория Луганской Народной Республики (ЛНР) пять раз подверглась обстрелам ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости 14 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

По данным ЛНР, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по следующим населенным пунктам: Молодежное, Калиново, Калиново-Борщеватое и Золотое-5.

«За истекшие сутки, 13 мая, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — сообщил представитель Луганской Народной Республики в СЦКК.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали о попытках украинской стороны помешать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Украинские военные препятствуют работе ОБСЕ - ЛНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.