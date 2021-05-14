Основная задача Белого дома в отношении Киева — сохранить государство как антироссийский плацдарм и усилить там русофобские настроения, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Поскольку русофобия для США важнее деолигархизации, они прощают Зеленскому отсутствие какой-либо политики по этому поводу в обмен на действия, направленные на сохранение русофобии как государственной идеологии, полагает эксперт.

«Первоочередная задача США — сохранить Украину в качестве антироссийского плацдарма, и это для них важнее, чем интересы местного бизнеса на Украине», — сказал Зубец.

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Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия? Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейших людей страны по версии Forbes Украина.