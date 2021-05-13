С самого начала конфликта вокруг Украины Израиль старается поддерживать равноудаленное отношение к конфликту, не выступая ни на стороне России, ни на стороне Киева, то есть поддерживает нейтралитет. Об этом рассказал директор Института Восточной Европы и СНГ (Израиль) Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру

Александр Цинкер о том, будет ли Нетаньяху посредником между Москвой и Киевом © Facebook, Александр Цинкер Биньямину Нетаньяху роль посредника в диалоге президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина. Нетаньяху не отказался, однако теперь лидер Израиля сам остро нуждается в помощи международных посредников — из-за обострения конфликта с Палестиной и угрозы отставки.

Эксперт отметил, что именно Нетаньяху с многолетним политическим опытом и международным признанием может быть удачной фигурой для реализации функции посредника.

«Если же он уйдет и на его место премьера Израиля придет новый политик, не имеющий опыта и неизвестный на международной арене, вряд ли он сможет эффективно играть эту роль», — указал Цинкер.

Политолог добавил, что если Нетаньяху уйдет из власти и окажется в оппозиции, вряд ли Киев и Москва будут заинтересованы в его посреднических функциях.

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