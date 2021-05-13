Ранее власти Украины предложили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху роль посредника в диалоге президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина. Нетаньяху не отказался, однако теперь лидер Израиля сам остро нуждается в помощи международных посредников — из-за обострения конфликта с Палестиной и угрозы отставки.
Эксперт отметил, что именно Нетаньяху с многолетним политическим опытом и международным признанием может быть удачной фигурой для реализации функции посредника.
«Если же он уйдет и на его место премьера Израиля придет новый политик, не имеющий опыта и неизвестный на международной арене, вряд ли он сможет эффективно играть эту роль», — указал Цинкер.
Политолог добавил, что если Нетаньяху уйдет из власти и окажется в оппозиции, вряд ли Киев и Москва будут заинтересованы в его посреднических функциях.
Полностью интервью можно прочитать здесь.