Срок годности российской вакцины «Спутник V» будет увеличен с 6 до 8 месяцев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург РИА Новости 13 мая

Ранее сообщалось, что лекарственный препарат может храниться только полгода.

«Он (срок. — Ред.) будет увеличен до года точно, пока до восьми месяцев по той простой причине, что у нас срока наблюдения больше восьми месяцев еще не было», — сообщил Гинцбург.

ООН выступила за признание ВОЗ вакцины «Спутник V» © dan-news.info

Российская вакцина против коронавирусной инфекции была одобрена уже в 65 странах. Также «Спутник V» занял второе по популярности место в мире по числу одобрений. Эффективность препарата составляет 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона россиян, которые были вакцинированы.