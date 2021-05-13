Ранее сообщалось, что лекарственный препарат может храниться только полгода.
«Он (срок. — Ред.) будет увеличен до года точно, пока до восьми месяцев по той простой причине, что у нас срока наблюдения больше восьми месяцев еще не было», — сообщил Гинцбург.
Ранее Венгрия стала первым государством Евросоюза, закупившим российскую вакцину «Спутник V». Вскоре после этого венгерское правительство признало ее самой безопасной и эффективной.
Российская вакцина против коронавирусной инфекции была одобрена уже в 65 странах. Также «Спутник V» занял второе по популярности место в мире по числу одобрений. Эффективность препарата составляет 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона россиян, которые были вакцинированы.