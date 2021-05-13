Если купить концерн «Энергоатом», то придется вкладывать бешеные деньги в модернизацию этих активов. То же самое касается железной дороги, портов, угольных электростанций и т.д., в которые в последние годы никто не вкладывался в условиях войны в Донбассе, полагает эксперт.
«В индустриальном секторе просто нечего покупать, потому что вся украинская инфраструктура крайне изношена», — сказал Зубец.
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В 1990 году Украина была одним из основных производителей энергетического и металлургического оборудования, приборостроения, сельскохозяйственных машин и железнодорожных вагонов СССР, а в некоторых подсекторах отрасли была практически монопольным производителем.
Однако на сегодняшний день Украина утратила свои позиции в приборостроении, производстве оборудования для легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, уступив рынок зарубежным производителям.
Одной из главных проблем отрасли сейчас остается изношенность основных фондов — по некоторым данным, она составляет более 80%. Но новые промышленные предприятия на территории страны не возводились.