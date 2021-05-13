Украина в качестве индустриального сектора перестала быть интересной западным странам, так как вся ее инфраструктура очень изношена, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Если купить концерн «Энергоатом», то придется вкладывать бешеные деньги в модернизацию этих активов. То же самое касается железной дороги, портов, угольных электростанций и т.д., в которые в последние годы никто не вкладывался в условиях войны в Донбассе, полагает эксперт.

«В индустриальном секторе просто нечего покупать, потому что вся украинская инфраструктура крайне изношена», — сказал Зубец.

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Однако на сегодняшний день Украина утратила свои позиции в приборостроении, производстве оборудования для легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, уступив рынок зарубежным производителям.

Одной из главных проблем отрасли сейчас остается изношенность основных фондов — по некоторым данным, она составляет более 80%. Но новые промышленные предприятия на территории страны не возводились.