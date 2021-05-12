США возглавили топ-5 импортеров мороженого, произведенного в России. Соответствующие данные 12 мая опубликованы на сайте «Агроэкспорт» Минсельхоза России

Система НАССР: на Украине взялись за безопасность мороженого © СС0, Pixabay

«Основным драйвером стали поставки мороженого в США, которые выросли в 3,7 раза до 1,9 тыс. тонн на сумму 4,7 млн долл. Экспорт данной продукции в США развивается все последние годы, и в начале 2021 года эта страна вышла в лидеры среди покупателей российского мороженого», — говорится на сайте.

Также в топ-5 экспортеров мороженого из России входят Китай, Казахстан, Монголия и Украина. В частности, на Украину в первом квартале 2021 года отправили 260 тонн мороженого из РФ стоимостью 692 тыс. долларов.

«Самый российский вид мороженого — стаканчик, за рубежом его называют "русский стаканчик". Поэтому данная категория всегда является базовым продуктом. Также к традиционным российским можно отнести лакомку, которая востребована среди тех, кто родился на постсоветском пространстве. Более привычные для иностранцев вещи — рожки, а также мороженое с различными комбинациями вкусов», — рассказал гендиректор «Кореновского молочно-консервного комбината» Игорь Московцев.

Согласно исследованиям рынка, карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса негативно сказались на импульсных покупках мороженого, однако в то же время привели к увеличению его потребления в домашних условиях.

Информация о продажах украинского мороженого в США в свободном доступе отсутствует.