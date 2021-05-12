Если Россия в результате контрнаступления в Донбассе зайдет на территорию Украины, то, соответственно, должна будет нести ответственность за эти территории, в том числе с точки зрения экономики. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский объяснил, почему армия РФ остановится на берегах Днепра © Скриншот из видео Украина.ру

«А это не 3,5 миллиона населения, которое имеем сейчас в виде ЛДНР, а это уже будет численность населения больше десяти миллионов. Соответственно, в совокупности мы и потенциальная та часть Украины будем составлять миллионов пятнадцать, а их нужно кормить за счет бюджета России. А в этот момент по России (ударят. — Ред.) санкциями. Отключат платежные системы, отключат «Свифт», ударят иным способом. Соответственно, экономика России будет терпеть и так нагрузку серьезную, которая будет гораздо более серьезна, чем сейчас, и при этом на Россию свалится пятнадцать миллионов дополнительных иждивенцев… То есть это такой удар будет по России, который будет для Америки, наверное, желателен сейчас», — указал Ходаковский.

Поэтому для США будет логичнее спровоцировать Украину на какие-то агрессивные действия, вызвать ответную реакцию России и «повесить на нее эту мощнейшую гирю», чем размещать свои базы на территории страны, заключил собеседник издания.

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