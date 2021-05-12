В вагоне-люкс Укрзализныци пассажиры попали в парилку из-за сломанного кондиционера. Об этом рассказали 12 мая в сообществе «Общественный контроль Укрзализныци»

В «Укрзализныце» извинились за потоп в вагоне поезда © Twitter, Владимир Гройсман

«За две поездки в вагоне класса люкс (СВ) поезда 69/70 Львов - Мариуполь 01.05.2021 и 10.05.2021 ни разу не работал кондиционер. Точнее, в первой поездке его таки запустили, но проработал он недолго, потому что он не был подготовленным определенным образом к перевозкам», - отметили в сообществе.

При этом при поездке 1 мая проводник и электромеханик пытались починить кондиционер, но он так и не заработал. А 10 мая никто даже не пытался его включить, рассказали пассажиры.

По их словам, в коридоре с теневой стороны при открытых окнах было +27, а в купе еще душнее. При этом проводник пояснил, что вагон только что после ремонта, поэтому кондиционер неисправен.

А на горячей линии Укрзализныци заявили, что вагон не подготовлен к летним перевозкам, пока не прошел второй этап техобслуживания.